‎عباس منصور: السيسي أبهر الجميع وقضى على الإرهاب

أكد الدكتور عباس منصور أمين عام حزب مستقبل وطن بقنا، أن الحزب أجرى إجراءات ساهمت في زيادة مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين والأسر الفقيرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك خطط استراتيجية لزيادة هذه المساعدات لتشمل كل القرى الفقيرة بمركز نجع حمادي.



وأضاف عباس في كلمته بحفل توزيع جهاز العرائس الذي نظمه اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي وعضو مستقبل وطن وشمل توزيع ٤١ جهاز عروسة بالمجان.



وشكر أمين عام مستقبل وطن النائب خلف الله، مؤكدا أن ما يقوم به مجهود جبار بنجع حمادي داعيا الجميع الاقتداء به ومساعدة المواطنين من خلال أطر مختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اعتمد الخطط الاستراتيجية للتنمية والقضاء على الإرهاب حتى ينعم الشعب بالأمان وأبهر الجميع بخطوات ساهمت في التخفيف على المواطن.‎