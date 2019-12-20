طائرة المنيا تهزم ألعاب دمنهور بـ3 أشواط نظيفة بالممتاز

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي المنيا، فوزا غاليا على منافسه ألعاب دمنهور في رابع جولات دوري الترتيب من الممتاز "أ"، الذي أقيم بصالة بايونير مساء اليوم.



حسم الفريق المنياوي التقدم في أشواط اللقاء الثلاثة بنتائج: (٢٥-٢٣)، (٢٧-٢٥)، والثالث والأخير (٣٢-٣٠)؛ ليرتفع رصيد المنيا لـ٧ نقاط.



ومن المقرر أن تستضيف صالة إستاد المنيا الجولة الخامسة من الدوري والتي ستجمع المنيا وبني سويف، الجمعة المقبلة في تمام السادسة مساءًا.



يقود فريق المنيا بهذا الموسم إبراهيم عبد الحكم المدير الفني، وخالد أبو الوفا مدرب عام، وإسماعيل رجب مدرب مساعد، والدكتور أحمد السيوفي أخصائي علاج طبيعي، والدكتور حسين الشيمي أخصائي أحمال بدنية، وأحمد هتلر مدير إداري الفريق، وأشراف مصطفى فتحي يونس عضو مجلس إدارة نادي المنيا.