إحالة فريق مكافحة العدوى بمستشفى الفشن ببنى سويف للتحقيق

أحال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة صحة بنى سويف، اليوم الجمعة، فريق مكافحة العدوى بمستشفى الفشن المركزى للتحقيق لعدم الالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى بالأقسام الداخلية وذلك خلال زيارته المفاجئة للمستشفى لمتابعة سير العمل بها وتواجد الأطباء والتمريض وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين المترددين على تلك الأماكن، بناء على تعليمات وزيرة الصحة ومحافظ بني سويف.



وتابع "حميدة"، سير العمل وتواجد النوبتجية والأطباء والتمريض والمرور على الاستقبال والحضانات وأقسام الأطفال والباطنة والعناية المركزة والمعمل وبنك الدم وتلاحظ انتظام النوبتجية.



وقال وكيل وزارة صحة بني سويف، إن المرور جاء في إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف لمتابعة تقديم الخدمة الصحية للمواطنين وانتظام العمل وتواجد النوبتجيات، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، والتأكيد على الالتزام في العمل بالمستشفيات المركزية.