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الزمالك يواصل نزيف النقاط بالتعادل السلبي مع سموحة "فيديو"
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:34 م
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسلسل نزيف النقاط بالتعادل السلبي مع سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.
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