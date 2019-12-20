-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الزمالك يواصل نزيف النقاط بالتعادل السلبي مع سموحة "فيديو"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:34 م
جريدة الدستور
طباعة
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مسلسل نزيف النقاط بالتعادل السلبي مع سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.


موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

إحالة المتهمين بسرقة وحرق خط أنابيب بترول إيتاى البارود للمحاكمة

منذ أقل من ساعتين

استأجروا الأرض لسرقة البترول.. التفاصيل الكاملة لانفجار خط إيتاي البارود

منذ حوالي 11 ساعة

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الخطيب يعتذر عن عدم حضور احتفالية الوفد

الصور

image description

تعادل الزمالك وسموحة سلبيًا فى الدورى الممتاز

image description

إحالة فريق مكافحة العدوى بمستشفى الفشن ببنى سويف للتحقيق

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

الأكثر قراءة

جماهير الزمالك تهاجم الهاني سليمان.. والحارس يرد

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

"سرقوا المخدرات".. كشف غموض العثور على جثة سائق دخل سيارته بالصحراوي

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

الصحة

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

كيفية التخلص من الإحساس الدائم بالجوع

الرئيس نيوز

فرج عامر ردا على مرتضى منصور: "سموحة لا سحر ولا شعوذة"

مرتضى منصور: "السحر" منع كرة الزمالك من دخول شباك "سموحة"

مواجهات بين الأمن ومتظاهرين رافضين لتكليف دياب في لبنان

بطريرك الكلدان يلغي قداديس ليلة الميلاد في بغداد

منوعات

دراسة: الإناث من مواليد الربيع والصيف أكثر عرضة للوفاة

اكتشاف نوع جديد من الكواكب تملك كثافة "غزل البنات"

تكنولوجيا جديدة تحول جميع المواد إلى حساسة

أسباب زيادة انتشار خلايا سرطان الجلد "الميلانوما" في الجسم

كشكول

تعليم سوهاج تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

ننشر جدول الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية بمدارس الجيزة

"سبع": بدء التحول الرقمى بالمستشفى التعليمي الجامعي قريباً

إعلان نتائج مسابقات أوائل الطلاب بعين شمس

إسلام سياسي

باحث ليبي يكشف طرق اختراق الإخوان للشعب

إخوة الدم.. هل انتهت أزمة عاصم عبدالماجد مع قادة الإخوان؟

الإخوان في ألمانيا.. تغلغل مستمر تعويضًا للخسائر

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
د.كريمة الحفناوى
«على عتبة الدار» فى فلسطين
المزيد
ads

الثقافة

غدًا.. تكريم عواطف عبد الرحمن في اتحاد كتاب مصر

"كاميرا تصطاد بحرا".. مجموعة قصصية لمحمد ممدوح عن هيئة الكتاب

جمال القصاص يكتب في محبة رفعت سلام: "يا رفعت.. سلامتك"

جابر عصفور: درست التاريخ لرفعت سلام

صفحتنا ع الفيس بوك