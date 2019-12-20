"كاميرا تصطاد بحرا".. مجموعة قصصية لمحمد ممدوح عن هيئة الكتاب

صدر حديثا عن سلسلة كتابات جديدة التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب المجموعة القصصية "كاميرا تصطاد بحرا" للقاضي محمد ممدوح.



ومن أجواء المجموعة: "فتح البحر عينيه ليجد نفسه في هذه البقعة من العالم، وبأحشائه سفن غارقة، أسماك، صخور، هياكل عظمية علي وجوهها ابتسامات غامضة، لم يشعر البحر بأية عاطفة تجاه هذه الأشياء، ولم يهتم بتحريكها من أماكنها علي سبيل التسلية، كان شعوره أنه حل ضيفا عليها دون موعد، فيتخذ الماء في أحشائه إيقاعا مملا.



لم يعرف البحر سفنا ولا بحارة، لا طيورا ولا سحبا، لم تمر عليه سفينة في الصباح، كما لم تخترق قلبه ضحكة رجل مار علي إحدي ضفتيه، أو أنشوطة صياد عجوز.

يبدد البحر ملله بلعق رمال الشاطئ، يعود سريعا إلي الخلف تاركا حكاية ما، مدينة، طفلا، أو قلبا كبيرا".