محافظ القليوبية: تكلفة "مشروعك" بلغت 276 مليون جنيه

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 2096 مشروع بإجمالي تكلفة 276 مليون جنيه، في مدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة، وتم توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.



وأشار المحافظ إلى أن مركز ومدينة بنها جاء في المركز الأول، وبلغ حجم المشروعات المنفذة به 775 مشروع بقيمة تمويل 90 مليون جنيه يليه مركز ومدينة طوخ، وبلغ حجم المشروعات المنفذة به 414 مشروع بتمويل بلغ 56 مليون جنيه.



ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.



وأوضح برنامج مشروعك يساهم في القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد في عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل.