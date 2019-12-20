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عالم

الأمن الروسى يعلن هوية مطلق النار فى موسكو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:20 م
جريدة الدستور
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أعلنت لجنة التحقيقات الروسية اليوم، أن مطلق النار في وسط موسكو أمس الخميس، هو يفغيني منيوروف من سكان مدينة بودولسك بضواحي موسكو، وعمره 39 عامًا.

وأفادت الناطقة باسم اللجنة سفيتلانا بيترينكو، بأنه "خلال التحقيق جرى تحديد هوية المعتدي الذي تبين أنه يفغيني منيوروف المقيم في ضواحي موسكو".

وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت بأن الجاني كان يعمل في مجال الاستشارات القانونية التجارية، قبل أن تغلق شركته عام 2015.

وحسب تصريحات والدته، فإنه لم يخدم في الجيش، ولم يكن متزوجًا، كما لم تربطه أي علاقة عاطفية بأي امرأة، ولم يكن لديه أصدقاء، وكان منطويًا على نفسه.

وأعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسي الليلة الماضية، عن أن مسلحًا أطلق النار عند مقر الهيئة وسط موسكو، وتمكن من قتل عنصر أمني وجرح 5 أشخاص، بينهم مدني، قبل تصفيته برصاص حرس المبنى.

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