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سياسي

يعقوب السعدي: مصر قصة حب لا تنتهي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:17 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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قدم الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي، الشكر لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على اهتمام مصر بالمجال الرياضي وتكريمهم للإعلاميين والمتفوقين في هذا المجال.

جاء ذلك خلال فعاليات تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.

وقال "السعدي": عندما جئت لأول مرة إلى مصر بحثت عن الطريق الذي كان يمشي عليه نجيب محفوظ لأعرف كيف كان يكتب الكلمات من جسد وروح، ووضع قناديل فكر أنارت العقول، وذهبت للحسين والسيدة زينب، وسمعت أم كلثوم مع كوب من الشاي يسكر عقوله، وسعد باشا زغلول يشير إليه بإصبعه، وعبر صباحي بورد وفل وياسمين، ورأيت المساجد والكنائس والنيل هادئا نبيلا، وسرى الماء في يدي، وكيف يمكن بعد كل هذا ألا أعشق أهلها الطيبين.

وأضاف "السعدي": كل مرة أقول عندما تأتي إلى مصر اخلع نعليك هنا تتجلى، مصر قصة حب لا تنتهي لا يمكن أن تراها إلا وأن تقع في عشقها، مقدمًا الشكر لكل المصريين على تقديرهم وهذا التكريم الذي قدمه حزب الوفد الذي يمتد تاريخه عبر السنين.

وأهدى رئيس قنوات أبوظبي، الوفد فيلمًا تسجيليًا عن مصر عبر فيه عن عشقه لمصر ولأبنائها وكيف تعشق دولته الإمارات تراب هذا البلد وتقدم لها كل ما تملك حبًا فيها.
يعقوب السعدي: مصر قصة حب لا تنتهي
يعقوب السعدي: مصر قصة حب لا تنتهي
يعقوب السعدي: مصر قصة حب لا تنتهي
يعقوب السعدي: مصر قصة حب لا تنتهي

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