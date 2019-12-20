المستشار محمد عبدالمحسن: من يفوز بالانتخابات سيكون فارسا للقضاة

تقدم المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة المنتهية ولايته، المرشح لدورة انتخابية أخرى، باعتذار للمستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض عن عدم حضور الجمعية وترأسه لها.



وقال عبدالمحسن، إنه يتمنى إزالة أي فرقة بين القضاة وتوحيد الصف والقضاء على أي أزمات، معلقًا: "من سيفوز في الانتخابات سيكون فارسا للقضاة والجميع سيدعمه".

وبدأت منذ قليل الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ومن ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء.