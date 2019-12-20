"التضامن": "مودة" يستهدف الحد من الطلاق بين ٨٩٠ ألف زيجة

أكد عمرو عثمان، وزير مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، المشرف على مشروع "مودة"، أن المنصة الإلكترونية تستهدف الوصول إلى مليون شخص سنويًا؛ حيث يبلغ عدد الزيجات الجديدة فى مصر ٨٩٠ ألفًا سنويًا وترتفع بينهم نسب الطلاق، والهدف من خلال المنصة تدريب وتأهيل الشاب والفتاة ثقافيًا واجتماعيًا ونفسيًا بما يجعلهم مؤهلين لتأسيس بيت وتربية أبناء أسوياء صحيًا ونفسيًا.



وقال عثمان إن المشروع يسعى إلى الجمع بين الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق فى المجتمع، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة المنعقد عام 2018.



وأضاف عثمان فى تصريحات اليوم أن "مودة" يعتزم تزويد الشباب المقبلين على الزواج بالخبرة اللازمة لتشكيل الأسرة والحفاظ على كيانها وحل أي خلافات محتملة.‪ ‬وكذلك تدعيم مكاتب فض المنازعات الأسرية للقيام بدور في الحد من حالات الطلاق، إضافة إلى مراجعة التشريعات التي تدعم الأسر وتحمي حقوق الزوجين والأطفال.