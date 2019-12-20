الأربعاء.. عرض فيلم "Spider Man" بمركز الثقافة السينمائية

يواصل مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما، برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، نشاطه الفنى والثقافى فى السادسة من مساء الأربعاء المقبل، تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.



ويعرض مركز الثقافة السينمائية بإشراف الناقد السينمائى مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، الفيلم الأمريكى "Spider Man"، البطولة للفنانين "توبى ماجوير، كريستين دانست، جيمس فرانكو، وليم دافو"، وإخراج سام دايمى.