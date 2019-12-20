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فن

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:18 م
جريدة الدستور
حسن أمين
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تعرضت النجمة أنغام خلال الساعات الماضية لوعكة صحية شديدة انتقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.

من جانبه كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج المطربة أنغام لـ"الدستور" عن تفاصيل الحالة الصحية، وقال إنها أجرت جراحة صباح اليوم الجمعة بسبب حصوة كبيرة في الكلى أحدثت مشكلات أخرى، مشيرا إلى أن حالتها الصحية لم تستقر حتى الآن.

وأضاف "إبراهيم" أن أنغام ما زالت متواجدة داخل المستشفى حتى الآن بسبب تعرضها لمشكلات أخرى في الدم، وأنها تجري حاليا بعض الفحوصات والتحاليل لمعرفة السبب وراء هذا المرض، مشيرا إلى أنه يتواصل حاليا مع أحد الأطباء خارج مصر من أجل الاطلاع على فحوصاتها الطبية والاطمئنان عليها متمنيًا لها الشفاء العاجل.

وفي سياق مختلف، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي كبير في "سهرات موسم الرياض"، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يوم 4 يناير المقبل، ويشاركها في الحفل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، ويقام الحفل في منتزه الثمامة البري، محمية الملك خالد الملكية.

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