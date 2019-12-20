رئيس الوفد: ثورة 30 يونيو انتصرت على أشرس حروب الجيل الرابع

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد احتفل بوطنيته وتاريخه الذي يزيد عن مئة عام بعد أن خرج من رحم ثورة شعبية، والتي قال عنها المؤرخون إن التاريخ لم يشهد ثورة أسست لدولة إلا ثورة 1919 التي شهدت جميع فئات المجتمع.



جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، مساء اليوم الجمعة، بحضور عدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.



وأوضح "أبو شقة" أن ثورة 1919 شهدت سقوط أول شهيدة وهذا هو تاريخ حزب الوفد الذي يقف إلى جوار الدولة المصرية وهذا نهجه الذي يسير عليه الآن في ظل بناء الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة ديمقراطية حديثة قوامها الاهتمام بالشباب والمرأة وهذا ظهر في منتديات الشباب والتي تشهد حضور كثيف من شباب العالم.



وأشار "أبو شقة" إلى أن منتدى الشباب الأخير أثبت للعالم أن مصر هي 30 يونيو التي انتصرت فيها إرادة المصريين وأيدتها القوات المسلحة والشرطة المصرية وكان ثورة 30 يونيو هي الصخرة التي تحطمت عليها أحلام أعداء الوطن وانتصرت على أشرس حروب الجيل الرابع وهذا دليل على أن مصر على فكر وقلب رجل واحد من أجل بناء مصر الحديثة.