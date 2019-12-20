3 يناير.. إعادة انتخابات نقابة التشكيليين

قررت نقابة الفنانين التشكيليين، إعادة الانتخابات يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني، التي انطلقت صباح اليوم بمقر النقابة بدار الأوبرا المصرية.



ويشار إلى أن الانتخابات تتم طبقا لقانون رقم 83 لسنة 1976، والمعدل برقم 122 لسنة 1983 وطبقا للأغلبية المنصوص عليها بالقانون فى المرحلة الأساسية والإعادة.



وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الإعادة نسبة 25%، وطبقا لتعديل القانون رقم 3 لسنة 2019، فإذا لم يتوافر هذا العدد من اجل الاجتماع لمدة ساعتين ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشر عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.



يشار إلى أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة 2019، أعلنت الأسماء النهائية للمتقدمين للترشح على مقعد النقيب وعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد دراسة الطعون والتظلمات المقدمة.

وعرض الرأي القانوني لكل طعن على حدة، ومراجعة الأسماء النهائية للمتقدمين للترشح، وبعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات علي ما ورد في مذكرة المستشار القانوني طبقا للضوابط والشروط المعلنة سلفا، ومناقشته فيما جاء بالمذكرة من قبل اللجنة، وبناء على قانون النقابة ولائحته التنفيذية.



أسماء المتقدمين للترشح لمقعد النقيب هم 6 فنانين: طه القرنى، ومحمد أسحق، وصفية القبانى، وعادل عبدالرحمن أحمد، وعبدالفتاح بدرى، وسهير عثمان.