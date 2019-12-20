ضباب دخاني شديد يغلق مدارس إيران

قال متحدث باسم مجلس العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، إن رياض الأطفال والمدارس في المدينة ستغلق أبوابها يومي السبت والأحد، وهما من أيام العمل المنتظمة في إيران بسبب تلوث الهواء الدائم والشديد.

وأضاف المتحدث، أن الإجراء اتخذ لتجنب تعريض صحة الأطفال للخطر. كما تم إلغاء المسابقات الرياضية لنفس السبب، وتم فرض حظر على دخول الشاحنات إلى طهران.

كما تم تقييد استخدام السيارات أيضًا بحيث لا يمكن للسائقين الدخول إلى المدينة إلا في أيام معينة، اعتمادًا على ما إذا كانت لوحة التسجيل الخاصة بهم تنتهي برقم فردي أو زوجي، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وتجاوز تلوث الهواء في إيران في الأيام الأخيرة الحدود الدولية بشكل كبير.

ودعت وزارة الصحة بشكل عاجل كبار السن ومرضى القلب إلى البقاء في منازلهم.