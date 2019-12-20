الخطيب يعتذر عن عدم حضور احتفالية الوفد

اعتذر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن عدم حضور احتفالية الوفد لتكريم الأفضل رياضيًا خلال عام 2019.



وقال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأهلي: "تحية للوفد وعلاقته بالأهلي على مدار التاريخ، الأهلي قلعة الوطنية والأخلاق، الخطيب اعتذر عن عدم الحضور لظروف صحية وتواجده في فرنسا".



وحرص المستشار بهاء الدين أبوشقة على توجيه التحية للخطيب وتمنى له الشفاء العاجل.



وينظم حزب الوفد اليوم، احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، وذلك بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.