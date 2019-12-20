ريجينى.. مزاعم معادة التدوير



مجرد إعادة تدوير لمزاعم سبق نشرها. ولا جديد فى التقرير الذى نشرته جريدة «التايمز»، الخميس، عن قضية مقتل الإيطالى جوليو ريجينى، طالب الدكتوراه بجامعة «كامبريدج»، الذى لقى مصرعه فى مصر، منذ ثلاث سنوات تقريبًا، باستثناء تجريس، أو إعادة تجريس، نورا وهبى، بزعم أنها كانت تتجسس عليه لحساب السلطات المصرية. وكذا تجريس، أو إعادة تجريس، اثنين آخرين لم يذكر التقرير اسميهما، لكن سبق ذكرهما فى تقارير سابقة.

نورا وهبى، التى أشار كاتب التقرير إلى أنه لم يتمكن من التواصل معها وأنها رفضت التحدث إلى المحققين الإيطاليين، سبق أن وجهت لها مجلة الـ«اسبريسو»، L›espresso، الإيطالية، الاتهام نفسه، فى ١٤ يونيو ٢٠١٧، مع أنها كانت أول من أثاروا قضية اختفاء ريجينى فى ٢٥ يناير ٢٠١٦، وهى التى أطلقت هاشتاج «جوليو فين» فى حسابها القديم على «تويتر»، الذى أغلقته لاحقًا، وقامت بإنشاء حساب آخر فى يناير ٢٠١٩، وهو الحساب الذى أغلقت تغريداته على متابعيها، أو جعلتها محمية (Protected)، بمجرد نشر تقرير «التايمز».

بعد أربعة أيام من العثور على جثة ريجينى، تحديدًا فى ٦ فبراير ٢٠١٦، قالت «نورا»، أمام النيابة العامة المصرية، إن ريجينى لم يكن له أى توجهات سواء دينية أو سياسية، وأنها يوم اختفائه، تلقت اتصالًا من زميل إيطالى له، أخبرها بأنه كان من المفترض أن يلتقيا بمنطقة وسط البلد، ولم يحضر، ولما وجدت تليفونه مغلقًا، اتصلت بمحمد الصياد، المحامى، المقيم مع «جوليو»، فطمأنها ورجّح أن يكون تليفونه قد انتهى شحنه. لكن حين عاد «الصياد» إلى المنزل لم يجد «جوليو»، ولما لم يعد حتى اليوم التالى، أبلغا الشرطة باختفائه.

تقرير «التايمز»، The Times، الذى كتبه توم كينجتون، مراسل الجريدة البريطانية فى العاصمة الإيطالية، ذكر أن القاضى الإيطالى سيرجيو كولايوكو (أو كولايوتشو)، Sergio Colaiocco، شرح فى جلسة استماع عقدها البرلمان الإيطالى، الثلاثاء الماضى، كيف نسج جهاز الأمن الوطنى المصرى «فخًا» للإيقاع بريجينى مستغلًا أكثر الأشخاص قربًا منه، وأن «نورا وهبى زميلة ريجينى فى جامعة كامبريدج كانت واحدة من بين ثلاثة من أصدقائه أبلغوا السلطات المصرية عن تحركاته». ونقل كينجتون عن مصدر له علاقة بالتحقيق أن سجلات التليفون التى حصلوا عليها أظهرت أن وهبى كانت على اتصال بـ«مجند سابق» ووكيل سفر اسمه رامى، كان على اتصال بمسئول أمنى هو الرائد مجدى إبراهيم عبدالعال شريف.

طبقًا لما ذكره المصدر، فقد أشارت السجلات إلى أن نورا «عندما كان يتصل بها ريجينى، كانت تتصل بشكل متكرر برامى الذى يتصل بدوره بالرائد شريف، والعكس. عندما يتصل شريف برامى، يتصل بوهبى التى تتصل بريجينى». وعن المصدر نفسه، نقل التقرير أن نقابيًا عماليًا كان على صلة بريجينى اعترف بإبلاغ مسئولى الأمن بالمحادثات التى دارت بينهما. أما الصديق أو «المخبر الثالث» المزعوم، فكان محاميًا مصريًا شارك ريجينى فى مسكنه بالقاهرة.

لم نفهم ما المقصود بـ«مجند سابق»، لأن الصفة تنسحب على كل المصريين الذين أدوا الخدمة العسكرية. أما الصديقان الآخران اللذان أشار التقرير إلى صفتيهما، فقد ذكرت تقارير سابقة أنهما محمد عبدالله، رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين، والمحامى محمد الصياد. كما سبق ذكر اسم اسم الضابط الرباعى، أيضًا، فى تقارير سابقة نشرتها صحف بريطانية، إيطالية وعربية!.

جاء فى تقرير The Times أيضًا أن «شهود عيان أخبروا أسرة ريجينى أنهم سمعوا مسئولًا أمنيًا مصريًا تحدث عن القضية خلال حفل عشاء مع نظير له من دولة إفريقية، موضحًا أنه اعتقله مع ضابط آخر للاشتباه فى أنه يتجسس لصالح بريطانيا، وأن ريجينى تعرض للضرب».

لو كنت متابعًا للقضية، لعرفت أن هذا الكلام نشرته، جريدة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، فى ٥ مايو الماضى، لكن ما اختلف هو أن «شهود العيان» كانوا شاهدًا واحدًا، ضابط إفريقى، لم يبلغ أسرة ريجينى، بل قيل إنه ذهب متطوعًا إلى النيابة الإيطالية للإدلاء بشهادته بعد أن سمع حوارًا بين ضابط مصرى وآخر، أثناء حضوره مؤتمر أمنى فى صيف ٢٠١٧!.

فى تلك الشهادة العبثية، قال ذلك الضابط الإفريقى إنه كان جالسًا بجوار المتحدثين، واعتقدا أنه لا يتكلم العربية، فتحدَّثا بارتياح. وإكمالًا للعبث، قال الشاهد، مجهول البلد والهوية، إنه تعرَّف على اسم الضابط بالكامل، لأنه أعطاه الكارت الشخصى. وكان ذلك الضابط، لمحاسن الصدف، هو نفسه مجدى إبراهيم عبدالعال شريف!.

.. وتبقى الإشارة إلى أن المدعو فايز السراج، رئيس ما كان يوصف بـ«المجلس الرئاسى الليبى»، دعا، فى بيان، خمس ٥ دول، بينها إيطاليا وبريطانيا، إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية التى قامت بتوقيعها معه، ومساعدة قواته فى صد الهجمات التى يشنها الجيش الوطنى الليبى على طرابلس!.

