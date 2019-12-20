-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
ماجد حبته
ماجد حبته

ريجينى.. مزاعم معادة التدوير

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:04 م
طباعة

مجرد إعادة تدوير لمزاعم سبق نشرها. ولا جديد فى التقرير الذى نشرته جريدة «التايمز»، الخميس، عن قضية مقتل الإيطالى جوليو ريجينى، طالب الدكتوراه بجامعة «كامبريدج»، الذى لقى مصرعه فى مصر، منذ ثلاث سنوات تقريبًا، باستثناء تجريس، أو إعادة تجريس، نورا وهبى، بزعم أنها كانت تتجسس عليه لحساب السلطات المصرية. وكذا تجريس، أو إعادة تجريس، اثنين آخرين لم يذكر التقرير اسميهما، لكن سبق ذكرهما فى تقارير سابقة.
نورا وهبى، التى أشار كاتب التقرير إلى أنه لم يتمكن من التواصل معها وأنها رفضت التحدث إلى المحققين الإيطاليين، سبق أن وجهت لها مجلة الـ«اسبريسو»، L›espresso، الإيطالية، الاتهام نفسه، فى ١٤ يونيو ٢٠١٧، مع أنها كانت أول من أثاروا قضية اختفاء ريجينى فى ٢٥ يناير ٢٠١٦، وهى التى أطلقت هاشتاج «جوليو فين» فى حسابها القديم على «تويتر»، الذى أغلقته لاحقًا، وقامت بإنشاء حساب آخر فى يناير ٢٠١٩، وهو الحساب الذى أغلقت تغريداته على متابعيها، أو جعلتها محمية (Protected)، بمجرد نشر تقرير «التايمز».
بعد أربعة أيام من العثور على جثة ريجينى، تحديدًا فى ٦ فبراير ٢٠١٦، قالت «نورا»، أمام النيابة العامة المصرية، إن ريجينى لم يكن له أى توجهات سواء دينية أو سياسية، وأنها يوم اختفائه، تلقت اتصالًا من زميل إيطالى له، أخبرها بأنه كان من المفترض أن يلتقيا بمنطقة وسط البلد، ولم يحضر، ولما وجدت تليفونه مغلقًا، اتصلت بمحمد الصياد، المحامى، المقيم مع «جوليو»، فطمأنها ورجّح أن يكون تليفونه قد انتهى شحنه. لكن حين عاد «الصياد» إلى المنزل لم يجد «جوليو»، ولما لم يعد حتى اليوم التالى، أبلغا الشرطة باختفائه.
تقرير «التايمز»، The Times، الذى كتبه توم كينجتون، مراسل الجريدة البريطانية فى العاصمة الإيطالية، ذكر أن القاضى الإيطالى سيرجيو كولايوكو (أو كولايوتشو)، Sergio Colaiocco، شرح فى جلسة استماع عقدها البرلمان الإيطالى، الثلاثاء الماضى، كيف نسج جهاز الأمن الوطنى المصرى «فخًا» للإيقاع بريجينى مستغلًا أكثر الأشخاص قربًا منه، وأن «نورا وهبى زميلة ريجينى فى جامعة كامبريدج كانت واحدة من بين ثلاثة من أصدقائه أبلغوا السلطات المصرية عن تحركاته». ونقل كينجتون عن مصدر له علاقة بالتحقيق أن سجلات التليفون التى حصلوا عليها أظهرت أن وهبى كانت على اتصال بـ«مجند سابق» ووكيل سفر اسمه رامى، كان على اتصال بمسئول أمنى هو الرائد مجدى إبراهيم عبدالعال شريف.
طبقًا لما ذكره المصدر، فقد أشارت السجلات إلى أن نورا «عندما كان يتصل بها ريجينى، كانت تتصل بشكل متكرر برامى الذى يتصل بدوره بالرائد شريف، والعكس. عندما يتصل شريف برامى، يتصل بوهبى التى تتصل بريجينى». وعن المصدر نفسه، نقل التقرير أن نقابيًا عماليًا كان على صلة بريجينى اعترف بإبلاغ مسئولى الأمن بالمحادثات التى دارت بينهما. أما الصديق أو «المخبر الثالث» المزعوم، فكان محاميًا مصريًا شارك ريجينى فى مسكنه بالقاهرة.
لم نفهم ما المقصود بـ«مجند سابق»، لأن الصفة تنسحب على كل المصريين الذين أدوا الخدمة العسكرية. أما الصديقان الآخران اللذان أشار التقرير إلى صفتيهما، فقد ذكرت تقارير سابقة أنهما محمد عبدالله، رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين، والمحامى محمد الصياد. كما سبق ذكر اسم اسم الضابط الرباعى، أيضًا، فى تقارير سابقة نشرتها صحف بريطانية، إيطالية وعربية!.
جاء فى تقرير The Times أيضًا أن «شهود عيان أخبروا أسرة ريجينى أنهم سمعوا مسئولًا أمنيًا مصريًا تحدث عن القضية خلال حفل عشاء مع نظير له من دولة إفريقية، موضحًا أنه اعتقله مع ضابط آخر للاشتباه فى أنه يتجسس لصالح بريطانيا، وأن ريجينى تعرض للضرب».
لو كنت متابعًا للقضية، لعرفت أن هذا الكلام نشرته، جريدة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، فى ٥ مايو الماضى، لكن ما اختلف هو أن «شهود العيان» كانوا شاهدًا واحدًا، ضابط إفريقى، لم يبلغ أسرة ريجينى، بل قيل إنه ذهب متطوعًا إلى النيابة الإيطالية للإدلاء بشهادته بعد أن سمع حوارًا بين ضابط مصرى وآخر، أثناء حضوره مؤتمر أمنى فى صيف ٢٠١٧!.
فى تلك الشهادة العبثية، قال ذلك الضابط الإفريقى إنه كان جالسًا بجوار المتحدثين، واعتقدا أنه لا يتكلم العربية، فتحدَّثا بارتياح. وإكمالًا للعبث، قال الشاهد، مجهول البلد والهوية، إنه تعرَّف على اسم الضابط بالكامل، لأنه أعطاه الكارت الشخصى. وكان ذلك الضابط، لمحاسن الصدف، هو نفسه مجدى إبراهيم عبدالعال شريف!.
.. وتبقى الإشارة إلى أن المدعو فايز السراج، رئيس ما كان يوصف بـ«المجلس الرئاسى الليبى»، دعا، فى بيان، خمس ٥ دول، بينها إيطاليا وبريطانيا، إلى تفعيل الاتفاقيات الأمنية التى قامت بتوقيعها معه، ومساعدة قواته فى صد الهجمات التى يشنها الجيش الوطنى الليبى على طرابلس!.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

منذ ساعة الا ربع

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

منذ ساعتين و 5 دقيقة

إحالة المتهمين بسرقة وحرق خط أنابيب بترول إيتاى البارود للمحاكمة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل خطاب مصر للأمم المتحدة بشأن اتفاقية السراج - أردوغان

الصور

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

الأكثر قراءة

فتاة فرشوط المُغتصبة: "مش هسيب حقي وأبويا باع شرفي بـ20 ألفا" (فيديو)

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

"سرقوا المخدرات".. كشف غموض العثور على جثة سائق دخل سيارته بالصحراوي

مصدر أمنى ينفى تعرض إسراء عبدالفتاح لوعكة صحية

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

الصحة

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

كيفية التخلص من الإحساس الدائم بالجوع

الرئيس نيوز

عمومية القضاة تقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

وزير الري يصل الخرطوم للمشاركة في اجتماعات سد النهضة

هند صبري نجمة اختيارات الجماهير العربية في 2019

ضبط عاطل يبيع منشطات وهرمونات مغشوشة عبر "فيسبوك"

منوعات

إعادة حيوانين من إنسان الغاب من تايلاند إلى إندونيسيا

الصحة الأمريكية تحذر من "بيض مسلوق ومغلف"

كشف غموض هوية مصمم برج بيزا المائل

قاضية أمريكية تنصف عراقيًا أنزل من الطائرة بزعم أنه "إرهابي"

كشكول

المعاهد الأزهرية تحذر موظفيها من تبادل المنشورات المسيئة

تربية نوعية عين شمس تنظم مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا.. فبراير المقبل

الجامعة الألمانية تختم فعاليات المؤتمر الدولي الأول للمدن الذكية

طلاب إعلام السويس يزورون مبنى الإذاعة والتليفزيون بالإسماعيلية

إسلام سياسي

باحث ليبي يكشف طرق اختراق الإخوان للشعب

إخوة الدم.. هل انتهت أزمة عاصم عبدالماجد مع قادة الإخوان؟

الإخوان في ألمانيا.. تغلغل مستمر تعويضًا للخسائر

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
د.كريمة الحفناوى
«على عتبة الدار» فى فلسطين
المزيد
ads

الثقافة

الأربعاء.. عرض فيلم "Spider Man" بمركز الثقافة السينمائية

3 يناير.. إعادة انتخابات نقابة التشكيليين

خليل الرز: لا أحب أن أكون مناضلًا.. أنا روائى يحب مهنته

بشير مفتى: كتابة السيناريو لا تستهوينى وعملى بالنشر مغامرة لا أدرى لِمَ لا أتوقف عنها

صفحتنا ع الفيس بوك