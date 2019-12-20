التليفزيون المصرى يكرم سوزان نجم الدين

تسلمت أمس النجمة السورية سوزان نجم الدين، درع تكريمها من قناة نايل دراما وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري، عن نجاحها الكبير في الدراما المصرية لعام ٢٠١٩ وتألقها في مسلسلها ابن أصول.



وتسلمت النجمة السورية الجائزة في حفل كبير أقامه قطاع القنوات المتخصصة في أحد الفنادق المصرية لتكريم نجوم الدراما المصرية والعربية لعام ٢٠١٩.



وأعربت سوزان عن فخرها وسعادتها بالتكريم والجائزة، وخصوصًا أنها تأتي من التليفزيون المصري العريق وعن عمل مصري تعود به للدراما المصرية بعد عدة أعوام من الغياب.



ووجهت الشكر للجمهور المصري والعربي الذي ساعد بإعجابه بدورها على حصولها على هذا التكريم الغالي.



وكانت سوزان قد شاركت النجم المصري حمادة هلال بطولة مسلسل ابن أصول وشاركهما المسلسل مجموعة من النجوم المصريين منهم أيتن عامر ورانيا منصور وإيناس كامل وكتبه أحمد محمود أبوزيد وأخرجه محمد بكير وأنتجته سينرجي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه ومع إعادة عرضه أيضًا.