ورشة تدريبية جديدة للصحفيين بالإسكندرية
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:00 م
الحسين عبيدطباعة
تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالإسكندرية ورشة تدريبية جديدة للزميلات والزملاء أعضاء النقابة بالإسكندرية في إطار خطة اللجنة التي تهدف إلى تطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.
الورشة الجديدة تعقد في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية لمدة 3 أيام في الفترة من 4 إلى 6 يناير 2020 من الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساءا حول "صناعة المحتوى الرقمي. ومهارات المراسل المحلي".
وتتناول الورشة أهم مهارات الكتابة للمنصات الرقمية، من مرحلة اختيار الأفكار المميزة، ومهارات الكتابة الرقمية، وقواعد استهداف الجمهور وجذب تفاعله والمهارات التقنية اللازمة للصحفي الرقمي، بالإضافة إلى تدريب عملي لتغطية الاحداث المحلية ومهارات إنتاج محتوى صحفي محلي مميز.
كما تقدم الورشة الزميلة الصحفية صفاء عبد الحميد، مدرب ومحاضر إعلامى بالعديد من المؤسسات الدولية والجامعات المصرية.
جدير بالذكر أن الورشة مجانية لجميع الزميلات والزملاء ويحصل المشارك عقب نهاية الدورة على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة ويبدأ الحجز اعتبارا من الأحد 22 ديسمبر الحالي عبر الإلكترونى للنقابة [email protected] أو هاتفيا 01099221510 أو بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.
الورشة الجديدة تعقد في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية لمدة 3 أيام في الفترة من 4 إلى 6 يناير 2020 من الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساءا حول "صناعة المحتوى الرقمي. ومهارات المراسل المحلي".
وتتناول الورشة أهم مهارات الكتابة للمنصات الرقمية، من مرحلة اختيار الأفكار المميزة، ومهارات الكتابة الرقمية، وقواعد استهداف الجمهور وجذب تفاعله والمهارات التقنية اللازمة للصحفي الرقمي، بالإضافة إلى تدريب عملي لتغطية الاحداث المحلية ومهارات إنتاج محتوى صحفي محلي مميز.
كما تقدم الورشة الزميلة الصحفية صفاء عبد الحميد، مدرب ومحاضر إعلامى بالعديد من المؤسسات الدولية والجامعات المصرية.
جدير بالذكر أن الورشة مجانية لجميع الزميلات والزملاء ويحصل المشارك عقب نهاية الدورة على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة ويبدأ الحجز اعتبارا من الأحد 22 ديسمبر الحالي عبر الإلكترونى للنقابة [email protected] أو هاتفيا 01099221510 أو بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.