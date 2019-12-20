-
الجمعة 20 ديسمبر 2019 الموافق 23 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ورشة تدريبية جديدة للصحفيين بالإسكندرية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:00 م
جريدة الدستور
الحسين عبيد
طباعة
تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة بالتنسيق مع النقابة الفرعية بالإسكندرية ورشة تدريبية جديدة للزميلات والزملاء أعضاء النقابة بالإسكندرية في إطار خطة اللجنة التي تهدف إلى تطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.

الورشة الجديدة تعقد في مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية لمدة 3 أيام في الفترة من 4 إلى 6 يناير 2020 من الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساءا حول "صناعة المحتوى الرقمي. ومهارات المراسل المحلي".

وتتناول الورشة أهم مهارات الكتابة للمنصات الرقمية، من مرحلة اختيار الأفكار المميزة، ومهارات الكتابة الرقمية، وقواعد استهداف الجمهور وجذب تفاعله والمهارات التقنية اللازمة للصحفي الرقمي، بالإضافة إلى تدريب عملي لتغطية الاحداث المحلية ومهارات إنتاج محتوى صحفي محلي مميز.

كما تقدم الورشة الزميلة الصحفية صفاء عبد الحميد، مدرب ومحاضر إعلامى بالعديد من المؤسسات الدولية والجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن الورشة مجانية لجميع الزميلات والزملاء ويحصل المشارك عقب نهاية الدورة على شهادة معتمدة من معهد التدريب بالنقابة ويبدأ الحجز اعتبارا من الأحد 22 ديسمبر الحالي عبر الإلكترونى للنقابة [email protected] أو هاتفيا 01099221510 أو بالنقابة الفرعية بالإسكندرية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

"سرقوا المخدرات".. كشف غموض العثور على جثة سائق دخل سيارته بالصحراوي

منذ أقل من ساعتين

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

منذ حوالي 22 ساعة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

منذ حوالي 9 ساعات

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

الصور

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

رفع كفاءة رصيف كورنيش الإسكندرية من السلسلة وحتى الجمرك

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

الأكثر قراءة

فتاة فرشوط المُغتصبة: "مش هسيب حقي وأبويا باع شرفي بـ20 ألفا" (فيديو)

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

"سرقوا المخدرات".. كشف غموض العثور على جثة سائق دخل سيارته بالصحراوي

مصدر أمنى ينفى تعرض إسراء عبدالفتاح لوعكة صحية

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

الصحة

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

كيفية التخلص من الإحساس الدائم بالجوع

الرئيس نيوز

عمومية القضاة تقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

وزير الري يصل الخرطوم للمشاركة في اجتماعات سد النهضة

هند صبري نجمة اختيارات الجماهير العربية في 2019

ضبط عاطل يبيع منشطات وهرمونات مغشوشة عبر "فيسبوك"

منوعات

إعادة حيوانين من إنسان الغاب من تايلاند إلى إندونيسيا

الصحة الأمريكية تحذر من "بيض مسلوق ومغلف"

كشف غموض هوية مصمم برج بيزا المائل

قاضية أمريكية تنصف عراقيًا أنزل من الطائرة بزعم أنه "إرهابي"

كشكول

المعاهد الأزهرية تحذر موظفيها من تبادل المنشورات المسيئة

تربية نوعية عين شمس تنظم مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا.. فبراير المقبل

الجامعة الألمانية تختم فعاليات المؤتمر الدولي الأول للمدن الذكية

طلاب إعلام السويس يزورون مبنى الإذاعة والتليفزيون بالإسماعيلية

إسلام سياسي

باحث ليبي يكشف طرق اختراق الإخوان للشعب

إخوة الدم.. هل انتهت أزمة عاصم عبدالماجد مع قادة الإخوان؟

الإخوان في ألمانيا.. تغلغل مستمر تعويضًا للخسائر

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
د.كريمة الحفناوى
«على عتبة الدار» فى فلسطين
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. عرض فيلم "Spider Man" بمركز الثقافة السينمائية

3 يناير.. إعادة انتخابات نقابة التشكيليين

خليل الرز: لا أحب أن أكون مناضلًا.. أنا روائى يحب مهنته

بشير مفتى: كتابة السيناريو لا تستهوينى وعملى بالنشر مغامرة لا أدرى لِمَ لا أتوقف عنها

صفحتنا ع الفيس بوك