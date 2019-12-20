الجيش الروسي يسلم أول دفعة مساعدات لـ"الطبقة السورية"

أوصل عسكريون روس أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة الطبقة الواقعة في غرب محافظة الرقة شمالي سوريا، والتي كانت تعد العاصمة غير المعلنة لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والمنطقة.



وأفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا اليوم الجمعة بأن هذه الدفعة تضمنت نحو 1000 سلة غذائية بوزن إجمالي يقارب 5 أطنان، تم توزيعها على السكان خلال ساعة واحدة.



ولفتت القناة الروسية إلى أن مدينة الطبقة كان يسكنها نحو 100 ألف نسمة قبل الحرب، لم يبقَ منهم الآن سوى حوالي 45 ألف شخص.