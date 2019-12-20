اختراق وكر الاستخبارات بالأسماء.. أخطر أسرار شركات التجسس فى إسرائيل

تولى إسرائيل اهتمامًا كبيرًا وخاصًا بـ«الصناعات الأمنية والاستخباراتية»، التى تشمل تطوير الأسلحة، وبرامج التجسس والمراقبة واختراق المعلومات، وهو ما أسهم فى تحقيق «طفرة إسرائيلية» فى هذا المجال، وفق وصف العديد من الصحف ومراكز الأبحاث العبرية. ولم تنعكس آثار ذلك التطور الكبير فى هذه الصناعات على الداخل الإسرائيلى فحسب، بل أصبحت تل أبيب المورد الرئيسى لبرامج التجسس واختراق المعلومات، وغيرها من تقنيات «الصناعات الأمنية والاستخباراتية» للعديد من دول العالم.



وأسهم ذلك فى تحقيق أرباح ضخمة للإسرائيليين، بل وتوظيف الأمر سياسيًا ودبلوماسيًا لكسب علاقات قوية مع عدة دول، فضلًا عما يتيحه لها ذلك من قدرة على النفاذ لصناع القرار والأجهزة الحساسة فى الدول المستفيدة من التقنيات الإسرائيلية. «الدستور» تستعرض فى السطور التالية أخطر الأسرار المتعلقة بـ«الصناعات الأمنية» فى إسرائيل، والقائمين عليها، ونمط تشغيلها وتحقيق مكاسب من ورائها، وأبرز الشركات العاملة فى هذا المجال.



تبيع برامج مراقبة.. والحكومة تعتبرها «تجارة دبلوماسية ناجحة»



برز اسم إسرائيل بشكل لافت فى ملفات التجسس والاستخبارات والصناعات الأمنية حول العالم منذ بدايتها، ومع التطور التكنولوجى الكبير فى هذا المجال، خلال السنوات الماضية، حققت تل أبيب تطورًا ملحوظًا فى تلك الصناعات.

وأهّل ذلك إسرائيل لتخوض منافسة متقدمة فى «سوق الاستخبارات»، تمكنت خلالها من بيع التكنولوجيا الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية الحديثة للعديد من دول العالم، وذلك تحت إشراف مباشر من وزارة الدفاع الإسرائيلية على هذه «التجارة»، عبر التحكم بدرجة كبيرة فى شركات الصناعات الأمنية، ورجال الأعمال الذين يديرونها، وغالبيتهم خبراء ورجال أمن سابقون.

وتتنوع «الصادرات الأمنية» الإسرائيلية، وإن كان يأتى فى مقدمتها الأسلحة وبرامج ومعدات التجسس والمراقبة، التى لا يحظر القانون فى تل أبيب بيعها لـ«الحكومات الأجنبية»، لكن يتحتم على الشركات المصدرة الحصول على موافقة من وزارة الأمن. ولا يقتصر الأمر على بيع برامج التجسس فقط، ويمتد نشاط الشركات الأمنية الإسرائيلية، فى بعض الأحيان، إلى تطوير معدات عسكرية. فمثلًا تطور شركتا «إلبيت» و«الصناعات الجوية» طائرات «إف ١٦»، وعمدتا إلى تطوير هذا الطراز بالفعل لدولة كولومبيا، واقترحتا الأمر ذاته على كرواتيا، وإن كانت الصفقة الأخيرة ألغيت بسبب معارضة الإدارة الأمريكية، لأن بيع أو تطوير منظومات أسلحة أمريكية يقتضى موافقة واشنطن.

وبينت صحيفة «نيويورك تايمز» أن غالبية «الصفقات الأمنية» الإسرائيلية تبرم بشكل سرى، بسبب «الحساسية السياسية الأمنية» للمشترى، وأحيانًا تكون اتفاقًا رسميًا مع دولة أخرى، وفى هذه الحالة تصادق عليها وزارة الأمن، علمًا بأن التواصل يكون من خلال الشركة الأمنية الإسرائيلية ذاتها، أو عن طريق شركة وسيطة.

وتجنى تل أبيب من بيع الأسلحة والبرامج والمعدات الاستخباراتية أرباحًا أخرى غير المادية، تتمثل فى الأرباح الدبلوماسية، وكثيرًا ما خرج رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ليفخر بالتعاون مع دول تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، فى «بيزنس الاستخبارات».





مسئولو «الموساد» والجيش يديرونها.. وتصل لكل مكان فى العالم



يدير شركات «الصناعات الأمنية» فى إسرائيل عدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية، أشهرهم دافيد ميدان، وماتى كوخافى، وعاموس ملكا، وإيتان بن إلياهو، وآفى ليئومى. ويأتى فى مقدمة هؤلاء رجل الأعمال الإسرائيلى، ماتى كوخافى، الذى عبر، فى إحدى المحاضرات التى ألقاها فى سويسرا، عن فخره بأن شركته «لوجيك» الموجودة فى إسرائيل، وشركاته المماثلة فى سويسرا، فازت بعقود ضخمة من الناحية المادية مع عدة دول لتزويدها بتقنيات وعتاد فى المجال الأمنى. وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن «كوخافى» يعمل على تشغيل كبار المسئولين فى أجهزة أمن تل أبيب لديه، ومن بينهم عاموس ملكا، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية «أمان»، وإيتان بن إلياهو، القائد الأسبق لسلاح الجو، كما تضم شركاته العديد من الموظفين السابقين فى «الموساد» و«الشاباك» والجيش و«الوحدة ٨٢٠٠» الاستخباراتية. وولد رجل الأعمال الإسرائيلى فى حيفا عام ١٩٦٤، ودرس التاريخ والفلسفة فى جامعة المدينة، وكان يريد أن يكون صحفيًا بدلًا من العمل كخبير أمنى، لكنه خدم فى المخابرات العسكرية، وسط تقارير تتحدث عن عمله فى «الوحدة ٨٢٠٠» على وجه التحديد، وصولًا إلى انتقاله لمدينة نيويورك الأمريكية، فى التسعينيات، وعمله هناك رفقة مطورى العقارات الأثرياء، ستيفن روس، ومارتن أدلمان. ويعيش الملياردير الإسرائيلى فى الولايات المتحدة حاليًا، ورغم قول البعض بأن ثروته من العمل فى قطاع العقارات، يؤكد كثيرون أنه متورط فى العمل بمجال الأمن الداخلى، فى الولايات المتحدة وإسرائيل على حد سواء، خاصة بعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، ما دفع لوصفه بأنه «نسخة من تاجر الأسلحة القديم الذى يرتدى البدلة ولديه ماجستير فى إدارة الأعمال».

وهناك كذلك رجل الأعمال آفى ليئومى، أحد مؤسسى شركة «ملاطيم إيروناوتيكس» التى تعمل فى قبرص، ودافيد ميلان، المسئول السابق فى «الموساد»، ممثل رئيس الحكومة الإسرائيلية لشئون الأسرى والمفقودين، الذى أدار المفاوضات بشأن الجندى الإسرائيلى الأسير جلعاد شاليط، وشغل فى السابق منصب رئيس شعبة «تيفيل» المسئولة عن الدول العربية والإسلامية التى لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية معها. كما يظهر فى الصورة ما تسمى بمجموعة «بى إس واى»، التى تضم مجموعة من خريجى «الموساد» و«الوحدة ٨٢٠٠»، وحسب مجلة «نيو يوركر» الأمريكية، فى تقرير عن شركات التجسس الإسرائيلية، فإنه «لا مكان فى العالم لا تتدخل فيه هذه المجموعة، وتصل إليه بتقنياتها من الجابون إلى رومانيا وهولندا»، مشيرة إلى تدخلها فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة، فضلًا عن استخدامها «كل الوسائل الممكنة». وبين تقرير المجلة الأمريكية أن غالبية العاملين فى تلك المجموعة شخصيات من خلفية أمنية، وعلى رأسهم، ران بن براك، نائب رئيس «الموساد» السابق والجنرال يعقوب عميدرور، مستشار الأمن القومى السابق.

ولوصف القدرة التى وصلت إليها الشركات الأمنية الإسرائيلية حول العالم، قال التقرير: «الشركات الإسرائيلية تسيطر على سوق المعلومات والمضاربات العالمية، ولها أفضلية كبيرة، ويتم تزويدها بأفضل الخريجين من أجهزة الأمن».



NSO«بيجاسوس» يهاجم الهواتف ويتيح تشغيل الكاميرا والميكروفون



أثارت شركة «NSO» الجدل خلال الفترة الأخيرة بعدما أصدرت برنامج «بيجاسوس» للتجسس، الذى يتيح اختراق الهواتف المحمولة وسرقة معلومات منها، والتجسس على صاحب الجهاز.

وكشفت تقارير عن أن البرنامج يخترق الهواتف المحمولة للأفراد من خلال إرسال رسائل نصية إليهم تطلب منهم الضغط على رابط مرفق بالرسائل، وفى حال الضغط تصبح للشركة سيطرة كاملة على الهاتف المستهدف، بما فى ذلك محتوياته كاملة، بجانب القدرة على تشغيل الميكروفون والكاميرا. من جهته، قال شاليف حوليو، مدير عام الشركة، التى يقع مقرها الرئيسى فى هرتسيليا، وتحظى بدعم وزارة الأمن الإسرائيلية، فى مقابلة أجرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه عرض فى اجتماع واسع مغلق، داخل إحدى القاعات فى جامعة تل أبيب، بمشاركة نحو ٤٠٠ من موظفى الشركة، صورًا لحالات تجسس متنوعة بواسطة البرامج الإلكترونية التى تطورها شركته.

ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرًا تؤكد فيه تورط الشركة فى اختراق هاتف الصحفى السعودى جمال خاشقجى، ونقلت عن الموظف السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكية، إدوارد سنودن، أن ٣ أشخاص كانوا على صلة بـ«خاشقجى» تعرضوا لاختراق هواتفهم من قبل برامج لشركة «NSO ». ورد محامى الشركة على الاتهامات التى تطول الشركة، قائلًا: «نحن نوفر منتجًا، والزبون يقدم دلائل على أن استخدام هذا المنتج سيكون حسب القانون فى دولته، لكن من الواضح أنه أحيانًا تتم إساءة الاستخدام»، مدعيًا أن «NSO» تبيع منتجاتها لجهات حكومية فقط لمساعدتها فى منع الجريمة والإرهاب. فى السياق ذاته، أعلن مسئولو تطبيق «واتساب» تقدمهم بشكوى ضد شركة «NSO» الإسرائيلية بعد أن تعرض التطبيق لهجوم من برنامج تجسس يتيح الوصول إلى مضمون المراسلات على الهواتف الذكية بسهولة، فى مايو الماضى. وقال مدير التطبيق، ويل كاثكارت، إنه بعد سلسلة من التحقيقات عرفت «واتساب» أن من يقف وراء هذا الهجوم هو شركة «NSO»، وأنه استهدف ١٠٠ شخص من المدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين وناشطين فى المجتمع المدنى حول العالم. وعن طبيعة الاختراق، بين «كاثكارت» أن الشركة الإسرائيلية تمكنت من استغلال «ثغرة» فى التطبيق لإدخال برنامج معلوماتى إلى الهواتف الذكية بمجرد الاتصال بمستخدمى التطبيق.



Logic Systems متخصصة فى الحراسة الشخصية وتخدم الشركات والبنوك



مقرها الرئيسى فى إسرائيل ولديها فروع منتشرة فى كل أنحاء العالم، ويعمل بها مجموعة من المستشارين المتخصصين فى جميع مجالات الأمن، تحديدًا الأمن الخاص وحراسة الشخصيات المهمة، فضلًا عن توفيرها منتجات كثيرة فى مجالى الأمن والتحقيقات. وتمتاز بتقديم دورات تدريبية لعملاء من دول أخرى، وتقدمها لأى حكومة أو كيان يحتاج لفرق أمن مثل الشركات الكبرى أو البنوك، وذلك برئاسة يوآف تام، الذى تخرج فى وحدة الاستخبارات العسكرية للنخبة، ويملك ١٥ عامًا من الخبرة.



Elbit Systems تعمل فى الطائرات دون طيار.. ولديها فروع بالخارج



هى شركة صناعات أمنية إسرائيلية مقرها الرئيسى فى حيفا، وتعمل فى مجموعة واسعة من التقنيات الإلكترونية المتقدمة فى مجال الأمن، وتنتشر فى العديد من أنحاء العالم. وتشمل مجالات عمل الشركة الأنظمة الجوية والبرية والبحرية، والطائرات دون طيار وأنظمة التحكم والبصريات الكهربائية «C٤I» والحواسيب وتقنيات الفضاء المتقدمة وأنظمة تنبيه الطائرات والاتصالات العسكرية والإذاعية والاستخبارات. بالإضافة إلى ذلك تعمل الشركة على إجراء تعديلات وتطويرات فى معدات عسكرية، وتوفر الخدمات والدعم اللوجستى، وتوجد للشركة عدة فروع فى العالم أهمها الولايات المتحدة.



Ability تمتلك قدرات للسيطرة على أى موبايل



هى شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسى فى تل أبيب، ومعروفة بإنتاج أنظمة التجسس وتحديد المواقع، وتعد رائدة عالميًا فى مجال أنظمة الاعتراض الخلوى والفضائى الخارجى، وتحديد المواقع عن طريق الهواتف الخلوية، والتنصّت على محادثات مشفرة، وتسجيل المحادثات الصادرة والواردة، وتحديد نوعيّة الأجهزة حسب الطراز والدولة التى صُنع فيها الجهاز.

وفى مارس الماضى، أوقفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، تراخيص شركتين تابعتين للشركة، بداعى «انتهاكها قوانين تصدير دفاعية»، وحسب «هآرتس» تم «الاشتباه فى أن الشركة صدرت الأنظمة التجسسية دون الحصول على التراخيص اللازمة، بشكل يخالف قانون الرقابة على الصادرات الأمنية». ورغم أن التقارير تفيد بوقف ترخيص تصدير وتسويق «المنتجات الأمنية» الممنوح للشركة، يؤكد الموقع الرسمى للشركة أنها ما زالت تعمل.

ونشرت مجلة «فوربس» الأمريكية تحقيقًا للمحرر توماس بروستر، المعنى بتغطية أخبار الجرائم الإلكترونية والأمن والمراقبة، فى أكتوبر ٢٠١٧، حول نشاط شركة «Ability»، كشف فيه عن القدرات التى تملكها الشركة وتمكنها من «السيطرة على أى هاتف فى العالم». وبين التحقيق أن الشركة تبيع «أنظمة تتيح اختراق المكالمات والمحادثات على الهواتف، مستغلة ثغرة كبيرة فى جزء أساسى من البنية التحتية للاتصالات العالمية، حتى إنها تحتاج فقط رقم هاتف الهدف لاختراقه». وأشار إلى أن شخصيات مرموقة بجهاز المخابرات الإسرائيلى عملوا فى الشركة واستقالوا بعد علمهم بتفاصيل عملها، ومن بينهم المدير السابق لـ«الموساد»، إفرايم هاليفى، ومدير المخابرات السابق فى الجيش الإسرائيلى عاموس مالك، الذى قال إن «أوضاع الشركة اختلفت تمامًا عما عرضوه علىّ قبل الانضمام إلى مجلس الإدارة».

وكشف مصدر مقرب من الشركة عن أن أهم عملائها هم الصين وألمانيا وميانمار وسنغافورة بصفقات بين ٥ و٧.٥ مليون دولار، والتشيك ٥ ملايين دولار وسويسرا مليون دولار، فيما تعد المكسيك الأكبر بـ٤٢ مليون دولار.

