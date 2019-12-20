الرئيس الصيني يتهم أمريكا بالتدخل في شئون بلاده

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن الرئيس الصيني شي جين بينج اتهم الولايات المتحدة في اتصال هاتفي مع الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بالتدخل في شئون بلاده، لكنه أعرب عن أمله في أن يبقي الزعيمان خطوط الاتصال بينهما مفتوحة.



وطبقا لوكالة الأنباء الحكومية، قال شي لترامب إن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات والتصرفات الأمريكية بشأن تايوان وهونج كونج وشينجيانغ والتبت.