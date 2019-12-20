شوبير: سعد زغلول وسراج الدين كان لهما دورًا كبيرًا في الأهلي

أبدى الإعلامي أحمد شوبير وحارس مرمى الأهلي الأسبق، سعادته بالتواجد في احتفالية حزب وجريدة الوفد لتكريم الشخصيات الأفضل رياضيًا خلال عام 2019.



وقال شوبير في كلمته خلال الاحتفالية: "يسعدنا التواجد في بيت الأمة حيث ارتبط حزب الوفد بتاريخ مصر الكبير"، متابعًا: "مبادرة الوفد لدعم الرياضة وفخور بالتواجد هنا مع قامات كبيرة في مجال الرياضة".



وتابع شوبير: "أشكر حزب الوفد لأن التكريم داخلي خاص بالنادي الأهلي لأنه الفريق الأفضل في مصر"، لافتًا إلى أن سعد زغلول رئيس أول عمومية في الأهلي وفؤاد باشا سراج الدين كان له دور كبير في النادي الأهلي.



واختتم: "محمد الشناوي أصبح صمام أمان للأهلي ومنتخب مصر".



وينظم حزب الوفد اليوم الجمعة، احتفالية كبرى لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي 2019، وذلك بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.