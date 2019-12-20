نيللى كريم تستكمل «النصابين» منتصف يناير وتدرس عرض «كايرو شو»



تستكمل الفنانة نيللى كريم تصوير مسلسلها الرمضانى المقبل «النصابين»، منتصف يناير المقبل، بعد أن تأجل إنتاجه وعرضه فى العام الماضى.

وعادت «نيللى» لتحضيرات العمل بالفعل، وانتهت من قراءة الحلقات الأولى، وأصبحت جاهزة لاستكمال التصوير، وذلك بعد حل جميع الأزمات التى واجهته، وتعاقد «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» مع شركة «العدل جروب» على الإنتاج المشترك للمسلسل.

وتظهر «نيللى» فى المسلسل المنتظر بشخصية جديدة لم تُقدّمها من قبل، من خلال تجسيد شخصية فتاة نصابة تعيش فى حارة شعبية، وترتكب العديد من وقائع النصب، بمساعدة زوجها الذى يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، فى أول تعاون فنى بينهما.

ويتعرض الزوجان للعديد من الأزمات ويحاولان تجاوزها معًا، وذلك فى إطار «لايت كوميدى» تبتعد خلاله الفنانة عن الأعمال الجادة التى حرصت على تقديمها على مدار السنوات الماضية.

وقالت مصادر مقربة من «نيللى» إن الأطباء نصحوها بتجنب الكاميرا والإضاءة والابتسام قدر الإمكان، بعد خضوعها مؤخرًا لعملية جراحية لاستئصال ورم فى منطقة الأذن، موضحة أن الفنانة ستعقد جلسة مع المخرجة كاملة أبوذكرى لإطلاعها على تعليمات الأطباء قبل بدء التصوير، حيث سيتم تصوير المسلسل من زوايا و«كادرات» معينة حفاظًا على سلامة «نيللى».

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة من تصوير مشروعها السينمائى الجديد الذى يشاركها فيه الفنان ظافر العابدين، فى أول تعاون بينهما فى السينما.

كما تجرى إدارة مسرح «كايرو شو»، خلال الفترة الحالية، مفاوضات مكثفة مع «نيللى» للوقوف على خشبة المسرح من خلال تقديم عمل استعراضى غنائى. ولم تحسم الفنانة أمرها حتى الآن من تقديم العمل أو رفضه، نظرًا لانشغالها بتحضيرات «النصابين».



