ورش حكي وأمسيات شعرية بـ"ثقافة القليوبية"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع القليوبية، وأقام بيت ثقافة سنديون، ورشة حكي لقصة "بيت على أطراف المدينة" تأليف ثريا عبد البديع، ضمن سلسلة قطر الندى، كما نفذت مكتبة بتمدة ورشة رسم عن أعياد الميلاد المجيد، أعقبها مسابقة لاختيار أجمل رسمة، وأعد بيت ثقافة القلج ورشة رسم بمناسبة العام الميلادي الجديد، ورسم شجرة عيد الميلاد وبابا نويل.



وعقد نادي أدب بيت ثقافة شبين القناطر أمسية شعرية ومداخلات نقدية بحضور أدباء ورواد النادي، أدارها مجدي مصطفى صالح، بدأت بقصيدة "جودي" و"سكتت كل الضمائر" لمدحت العطار، كما ألقى عماد الدين، عدة قصائد منها "انتحار وسلام الروح"، سامي السيد ألقي قصيدة بعنوان "دار الهوى"، وأحمد عبد العزيز النشار قصيدة بعنوان "سلحوف"، أعقبها أحمد نصر وقصيدة بعنوان "تأشيرة سعد صديق الفلاح"، وقصيدة "سهما البروتين" لصابر قدح، وأختتمت الأمسية بإلقاء قصة "عزبة الزهراني" لمصطفى الريس، وذلك بمضيفة آل حمزه بقرية طحانوب.



وقدمت فرقة شبين القناطر للآلات الشعبية والمزمار البلدي عرضا فنيا جديدا بمركز شباب شبين القناطر، كما عقدت ورشة حكي لكتاب "الطائر الأبيض" تأليف أحمد زياد، وأقام بيت ثقافة قها محاضرة بعنوان "قوة إرادة الشعب المصري" ألقاها سمير القاضي، وتحدث عن المواقف التاريخية للشعب المصري في اجتياز الصعاب، كما نفذ نادي الطفل بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة لعمل ماكيت شجرة الكريسماس.