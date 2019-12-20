الصحة الأمريكية تحذر من "بيض مسلوق ومغلف"

يقول مسؤولو الصحة في أمريكا إن تفشي عدوى الليستيريا في عدة ولايات المرتبط بالبيض المسلوق المغلف، تسبب بمرض 6 أشخاص ووفاة مريض واحد.



وكشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، أن البيض المسلوق بكميات كبيرة من إنتاج شركات محددة، في جورجيا، ملوث بالبكتيريا.



وأُبلغ عن حالات إصابة في فلوريدا وبنسلفانيا وساوث كارولينا وتكساس، بما في ذلك مولود جديد أصيب أثناء حمل الأم، ولكنه نجا.



ونُقل 4 أشخاص إلى المستشفى، من بينهم مريض من تكساس توفي في نهاية المطاف.



وحدثت حالات الإصابة في الفترة بين أبريل 2017 حتى 12 نوفمبر، وتراوحت أعمار المرضى بين أقل من عام واحد إلى 82 عاما. ومن بين الأفراد الخمسة الذين قابلتهم مراكز السيطرة على الأمراض، قال 4 منهم إنهم تناولوا منتجات تحتوي على بيض مسلوق، في الشهر السابق لمرضهم.

وكشف 3 من هؤلاء الأفراد أن البيض المسلوق كان إما في سلطات، اشتروها من محلات البقالة، أو في سلطات تناولوها في المطاعم.



ويعد داء الليستيريا مرضا خطيرا ينتج عادة عن تناول طعام ملوث ببكتيريا Listeria monocytogenes. وتشمل الأطعمة المحتملة الأكثر شيوعا الحليب غير المبستر والجبن الطري والخضروات ومنتجات اللحوم، مثل اللحوم المشوية.



وعادة، تبدأ الأعراض من أسبوع إلى 4 أسابيع بعد التعرض للعدوى، وتشمل الصداع وآلام العضلات والحمى. وبالإضافة إلى ذلك، يكون أولئك الذين يخضعون لغسيل الكلى، أكثر عرضة بنسبة 50 مرة، للإصابة بعدوى الليستيريا، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.



وقال CDC إن زهاء 1600 شخص يصابون بالعدوى كل عام في الولايات المتحدة، ويموت زهاء 260 شخصا.



ويُنصح بتجنب شراء منتجات تحتوي على البيض، لخطر تلوثه بالبكتيريا الخطيرة، حيث يُفضّل طهو البيض في المنزل على الدوام.