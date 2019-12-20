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حوادث

إنشاء نيابة غسل أموال فى كل نيابة كلية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:48 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إنشاء نيابة غسل الأموال في كل نيابة كلية تتبع المحامي العام ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء.
وحسب القرار رقم 2722 لسنة 2019 للنيابة العامة، فتختص نيابة غسل الأموال بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

وترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون المالية والتجاري بمكتب النائب العام مشفوعة بالرأي مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر، في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم 5 لسنة 2018.

وشمل القرار أن تنشئ بكل نيابة غسل أموال الجداول والدفاتر اللازمة لقيد قضايا غسل الأموال، وعلى رئيس النيابة المختصة الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها.
وتتولى نيابات غسل الأموال إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيها والباقية منها وسبب ذلك، وإرساله إلى المكتب الفني للنائب العام وصورة منه لإدارة التفتيش القضائي، وأخرى لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من غد السبت، وعلى الجهات المختصة بالنيابة العامة تنفيذه.

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