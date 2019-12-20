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عالم

إيطاليا ترسل 132 مهاجرًا إلى ألمانيا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت إيطاليا اليوم الجمعة أن 132 مهاجرا كانوا قد وصلوا إلى شواطئها في الشهور الأخيرة نقلوا إلى ألمانيا بينما تتواصل عمليات الإنقاذ التي تجريها السفن الخيرية قبالة ساحل ليبيا.

تستقبل ألمانيا المهاجرين في إطار ترتيبات غير رسمية لتقاسم أعباء الهجرة، وهي الترتيبات التي تشكلت بعدما اشتكت إيطاليا ومالطا من قلة المساعدة من شركائهما في الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان، ذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أن الـ132 مهاجرا الذين جرى نقلهم جوًا إلى روما اليوم، وصلوا إلى إيطاليا عبر سبع نقاط مختلفة بين 10 مايو و24 سبتمبر.

وكان قد تم إيصالهم إلى الشواطئ من جانب جهات مختلفة تشمل البحرية الإيطالية ووحدات خفر السواحل والسفن الخيرية بما في ذلك "سي وتش 3" و"أوبن أرمز" و"إلينور" و"أوشن فايكنج".

وقالت الوزارة إن هناك مجموعة أخرى من أكثر من مئة مهاجر كانت قد وصلت عبر سفن خيرية بين 17 أكتوبر و26 نوفمبر سوف تنقل جوًا إلى ألمانيا في النصف الأول من يناير المقبل.

وأضافت أن 392 مهاجرًا نقلوا إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر عندما أبرمت إيطاليا ومالطا وألمانيا وفرنسا اتفاقًا لتقاسم الأعباء.

من ناحية أخرى، أنقذت سفينة "أوشن فايكنج" 112 مهاجرًا على بعد 60 كيلومترا من الساحل الليبي، حسبما ذكرت منظمتان خيريتان تديران السفينة اليوم.

وذكرت منظمة "إس أو إس ميديترانيي" البحرية الإنسانية الأوروبية وأطباء بلا حدود عبر موقع تويتر، أن المهاجرين، ومن بينهم ثلاث نساء حوامل و38 قاصرا، أصغرهم يبلغ من العمر ثلاثة أشهر فقط، كانوا على متن قارب مطاطي.

وكتبت المنظمتان "كلهم الآن في أمان على متن السفينة".

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