ثقافة الغربية تواصل الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية

تواصل ثقافة الغربية اقامة الفعاليات التثقيفية للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق يوم 18 ديسمبر من كل عام.



وأشار محمد الصعيدي أستاذ اللغة العربية خلال كلمته بمحاضرة لمكتبة أبوصير الثقافية إلى تميز اللغة العربية بالعديد من السمات الخاصة، ومنها أنها من أكثر لغات العالم انتشارًا حسب ما جاء في تصنيف الأمم المتحدة، كما أنها لغة موجزة وتمتلك قدرة كبيرة على الاشتقاق منها، وهي غنية بالمعاني والمفردات، مطالبًا الجميع للحفاظ عليها وإقامة مزيد من الفعاليات الثقافية لتعريف الأطفال والشباب بأهمية وثراء اللغة العربية، فيما شهد ختام المحاضرة إلقاء القصائد والأبيات الشعرية من العديد من المواهب الصغيرة والشابة.



وأوضح بيت ثقافة كفر الزيات أهمية اللغة العربية باعتبارها من أهم مقومات الهوية العربية، واستطاعت طويلًا نقل التاريخ والحضارة القديمة، كما استطاعت أيضًا الحفاظ على توحد الأمة العربية من المحيط الى الخليج، وحافظت على التراث منذ عهد الجاهلية وحتى العصر الحديث، علاوة على أنها لغة القرآن الكريم، إلا أنها تعاني للكثير من المشكلات على المستوى التطبيقي، ومنها اعتماد معظم الأبحاث والدراسات على اللغة الإنجليزية، واهتمام المدارس الخاصة باللغات الأجنبية دون العربية.



واستعرض مسئول الثقافة العامة بقصر ثقافة الطفل بطنطا تاريخ نشأة اللغة العربية وسبب تسميتها بالعربية وذلك نسبة إلى العرب الذين سكنوا شبه الجزيرة العربية.



وأكد أن هناك أكثر من نصف مليار نسمة يتحدثون اللغة العربية لذا فهي من أكثر اللغات انتشارًا على مستوى العالم، وتابع أن العربية من أغنى لغات العالم من حيث عدد الكلمات، حيث اشتملت على نحو 12 مليون كلمة، بينما جاءت اللغة الإنجليزية بالمركز الثاني بـ 600 ألف كلمة فقط، كما أن اللغة العربية تضم العديد من العلوم، ومنها علم النحو والصرف والبلاغة والاشتقاق.