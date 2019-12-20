انطلاق احتفالية "الوفد" لتكريم أفضل الرياضيين 2019

تنطلق بعد قليل، احتفالية حزب الوفد لتوزيع الجوائز وتكريم أفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، وعدد من الرموز الرياضية، وقيادات بيت الأمة.



وكانت اللجنة المشرفة على فرز نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي برئاسة عباس حزين رئيس لجنة الرياضة وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، وأعلنت النتائج وكشفت عن الفائزين بلقب الأفضل رياضيًا في مصر في عام 2019.



يشهد الحفل تكريم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باعتباره «شخصية العام الرياضية».



فاز التونسي علي معلول نجم الأهلي بلقب أفضل لاعب محترف بنسبة 50.3%، ويليه في المركز الثاني مواطنه فرجاني ساسي نجم الزمالك بنسبة 37.7%.



واكتسح جائزة أفضل حارس مرمى في مصر محمد الشناوي حارس الأهلي ومنتخب مصر بنسبة 63%، وتلاه محمود جنش حارس الزمالك رغم إصابته بنسبة 26% تقديريًا.



وتقاسم اللاعبان طارق حامد وعمرو السولية نجما وسط الأهلي والزمالك لقب أفضل لاعب مصري بنسبة 40%، وفاز اللاعب رمضان صبحي لاعب الأهلي بلقب أفضل لاعب صاعد بنسبة 44%، يليه اللاعب مصطفى محمد مهاجم الزمالك بنسبة 32%.



أما محمد عادل ففاز بلقب أفضل حكم بنسبة 46%، يليه محمود البنا بنسبة 29%.



وفاز بجائزة محمد السباعي لأفضل معلق رياضي مناصفة بين خالد حسن وأيمن الكاشف بنسبة 40%، بينما فاز بلقب أفضل إعلامي شاب إبراهيم عبدالجواد بنسبة 54%، يليه كريم خطاب بنسبة 23%.



وحصل كل من فريدة عثمان ومحمد إيهاب علي جائزة أفضل إنجاز رياضي فردي بنسبة 39%.



وتم اختيار كل من يعقوب السعدي كأفضل إعلامي عربي للمرة الثانية على التوالي، والكابتن أحمد شوبير أفضل إعلامي مصري للمرة الثانية على التوالي أيضا، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي كأفضل مدير كرة 2019.



وسيتم تكريم أفضل أكاديمي رياضي مصري وهو الدكتور كمال درويش أستاذ الإدارة الرياضية وعميد كلية التربية الرياضية الأسبق، وتم اختيار الدكتور عبدالله الغصاب كأفضل أكاديمي رياضي عربي، وهو رئيس قسم التربية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالكويت، ومطلق نصار كأفضل ناقد رياضي عربي.



كما سيتم تكريم أفضل تجربة استثمارية في المجال الرياضي، والتي تمت في نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، وسيتم تكريم أفضل تجربة استثمارية في القطاع الحكومي من خلال مديرية الشباب والرياضة بالفيوم ومديرها الدكتور سيد حُزين.



كما سيتم تكريم الدكتور نبيه العلقامي كأفضل سياسي يعمل في مجال الإدارة الرياضية، إضافة إلى تكريم وليد مهدي عن اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، كونه ممثلًا لحزب الوفد في تلك البطولة، وأيضًا لدوره في أنه أول من أدخل منظومة الأونلاين سيستم «البطاقة الإلكترونية للجماهير».



وتكريم عبير عصام كأفضل شخصية نسائية في المجال الرياضي2019، وتكريم النقاد الرياضيين محمد سيف وإيهاب الخطيب نظرًا لدورهما في مجال الصحافة الرياضية، وتقديرًا لدورهما في الإعلام الرياضي والإعلامي عمرو مخلوف مدير البرامج بقناة أون سبورت، ومحمد عفيفي رئيس قناة نايل سبورت.



وكان الدكتور عبد اللطيف صبحي نائب رئيس اللجنة، قد أوضح أن الاستفتاء تم هذا العام من خلالها استفتاء رأي جماهير بوابة الوفد الإلكترونية، وعدد كبير من النقاد والمدربين والفنيين والإداريين في مختلف المجالات الرياضية، وأعضاء لجنة الرياضة بحزب الوفد في المحافظات، من خلال استمارات تم إعدادها خصيصًا.