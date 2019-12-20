تنفيذ مشروع الصرف الصحي في "العوينة" بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي وانتهاء مشروع تطوير ورفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب بقرية "العوينة".



وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، اللواء محمد الفحام، بدء أعمال جسات التربة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية العوينة والذي يشمل خطوط انحدار وخط طرد بطول 4.5 كم، بالإضافة إلى محطة الرفع الرئيسية بالقرية.



وأضاف "الفحام"، أن خط الطرد الذي يجري إنشائه بالمشروع يرتبط بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية الراشدة، على أن تنفذ جميع خطوط الانحدار بجميع شوارع قرية العوينة بتمويل وإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.



ولفت إلى انتهاء مشروع تطوير محطة تنقية مياه الشرب بالقرية، وزيادة قدرتها من 200م3ساعة إلى 250م3ساعة، وتغيير فلاتر المياه وزيادة عددها من 4 إلى 5 فلاتر، وتغيير مضخات المياه بالمحطة، والخطوط الداخلية ومضخات الكلور، موضحًا أن مشروع تطوير محطة تنقية مياه الشرب بالقرية بلغت تكلفته 3 ملايين و750 ألف جنيه.