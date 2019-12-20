البابا فرنسيس وجوتيريش يدعوان لنزع السلاح النووى

دعا البابا فرنسيس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم، إلى نزع السلاح النووي وحماية البيئة والتسامح الديني.



وعقد البابا وجوتيريش اجتماعًا مغلقًا استمر 40 دقيقة في المكتبة الباباوية بمدينة الفاتيكان.



واستنكر البابا حيازة الأسلحة النووية مشددًا على موقفه القائل إن مجرد امتلاكها أمر لا أخلاقي ومن جانبه أشاد جوتيريش بجهود البابا في مجال نزع السلاح.



وقبل عامين، وافق ما يقرب من ثلثي عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على معاهدة لحظر الأسلحة النووية لكن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودولا أخرى قاطعت المحادثات.



ودعا جوتيريش الدول إلى الالتزام بإنهاء انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 "بما يتلاءم مع ما يقول لنا المجتمع العلمي إنه ضروري لإنقاذ الكوكب".



وتحدث جوتيريش بعد خمسة أيام من اختتام قمة للمناخ عقدتها الأمم المتحدة في مدريد وشهدت رفض الدول الكبيرة دعوات لعمل أكثر حسما لمكافحة الاحتباس الحراري وهو ما أثار انتقادات شديدة لها من

دول أصغر ونشطاء البيئة.