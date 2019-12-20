السيسي يوجه بتطبيق أفضل معايير السلامة بالطرق

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية، ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان وفقا لأحدث المعايير العالمية.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة الأعمال التنفيذية لإنشاء مجموعة من الكباري بمنطقة مصر الجديدة، وكذلك أعمال رفع الكفاءة بطريق "القاهرة - السويس" الصحراوي.



وحرص الرئيس السيسي على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل والاستماع لآرائهم، كما قام العاملون بالمواقع بالتقاط الصور التذكارية مع الرئيس السيسي خلال الجولة.