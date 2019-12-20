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الثقافة

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بطور سيناء

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:14 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
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عقد قصر ثقافة طور سيناء بمدرسة الزهور الإعدادية بنات بالطور العاصمة، ندوة تثقيفية بعنوان "الذائقة الأدبية فى مواجهة الإرهاب" تحدث خلالها الشيخ سعيد ناصف مدير الدعوة بجنوب سيناء والشاعر حسام خلف الله عضو نادي الأدب المركزي، الشاعر ممدوح الحصري معلم أول بالتربية والتعليم وعضو نادي الأدب المركزي.

وتحدث الشيخ سعيد عن الإرهاب والتطرف الفكرى من حيث المعنى والمفهوم والنوع، مؤكدًا على ارتباط الإرهاب بالتطرف الفكرى، موضحًا أن الإسلام دين السماحة والوسطية دون غلو أو تقصير، كما أوضح الشاعر ممدوح الحصرى كيفية مواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى من خلال الذائقة الأدبية، مبينا حال الذائقة الأدبية والفنية فى الوضع الراهن، وأوضح الشاعر حسام خلف الله ضرورة وجود استراتيجية أدبية وفنية لمواجهة الإرهاب والتطرف الفكرى، مطالبا بإقامة جبهة عربية أدبية وفنية لتنمية الوعى العربى فى مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري.

أعد قصر ثقافة طور سيناء عرض سينمائي لفيلم الممر بحضور مجموعة من تلاميذ مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية بالطور العاصمة، كما نظم عرض فنى بساحة القصر لفرقة تلقائيين الطور لتقديم مجموعة من أغاني التراث السيناوى منها شرقى على شرقى تدريب الفنانة سحر عيد، وعقد بيت ثقافة رأس سدر ورشة فنون تشكيلية بمشاركة عدد من رواد الموقع لرسم لوحات فنية حرة، بهدف إكتشاف المواهب الفنية الصغيرة ورعايتها، بينما أعد بيت ثقافة أبوزنيمة بمدرسة بلال بن رباح الابتدائية بالمدينة عرض سينمائي الكرتون الأطفال بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء.

عقد بيت ثقافة دهب ورشة مواهب لرسوم الأطفال بعنوان "الرسم على الورق" بمشاركة تلاميذ مدرسة على بن أبى طالب الإبتدائية، لرسم لوحات فنية حرة باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وورق الرسم بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء، بينما أقام بيت ثقافة ابورديس ورشة فنية بعنوان "من وحى الخيال" لرسم لوحات فنية معبرة عن ما يجول بخاطر الأطفال، كما نظم بيت ثقافة سانت كاترين يوم للرسم والتلوين بمشاركة عدد من رواد الموقع بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء.

أعد بيت ثقافة نويبع بمجمع مدارس نويبع الابتدائى عرض سينمائي لكرتون الأطفال بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء، بينما شهد مدير عام الثقافة بجنوب سيناء بمدرسة الزهور الثانوية بالطور العاصمة برفقة السكرتير العام المساعد بالمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، الحفل الذي أقامته الإدارة التعليمية بالطور احتفالا بالمواهب الصغيرة بالمدرسة فى مجالات الغناء والرسم والتمثيل والقاء الشعر، وأكد مدير عام الثقافة خلال الحفل على ضم كافة المواهب الفنية للفرق والشعب الفنية والنوادي الفنية والثقافية بالمديرية وقصور الثقافة بالمحافظة لرعايتها وتنمية مواهبها.

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