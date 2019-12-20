الجيش الليبي يقصف مواقع الوفاق في "المطار والفلاح"

استهدف الجيش الليبي، اليوم، مواقع كتائب الوفاق عند طريقي المطار والفلاح بطرابلس، وفقا لقناة العربية نيوز.



وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، في وقت سابق من اليوم: "نترحم على شهداء العمليات العسكرية من الجيش الليبي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مع إبلاغهم بتحيات المشير خليفة حفتر القائد العام".



وأشار المسماري إلى أن هناك تطورات على المستوى العسكري والسياسي والأمني في ليبيا، وقال "فجر اليوم أصدرنا بيانًا خاص بالعمليات يشرح ما قامت به الجيش الليبي من عمليات عسكرية، وكذلك تحذير الميليشيات".



وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن "الجيش الليبي رصد أهدافا تهدد الأمن في مصراته، وحذرنا من خطورتها ولا زالت العمليات العسكرية مستمرة حتى الساعة، وما تم الليلة هو استهداف مخازن الذخيرة وغرفة عمليات للميليشيات".