غلق باب التصويت في انتخابات نادي القضاة

أعلن المستشار المحمدي قنصوة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي القضاة، غلق باب التصويت في الساعة السادسة مساء، وبدء عملية الفرز مباشرة لإعلان نتيجة التصويت.



وشهدت دار القضاء العالي حضورا مكثفا لأعضاء النيابة العامة والقضاة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد الكلي لنادى القضاة.



ويتنافس في انتخابات نادي القضاة 73 مرشحًا، بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و4 آخرون على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.