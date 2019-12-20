"المواطنة ودورها فى نبذ العنف" بمكتبة الطفل بشرشابة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "المواطنة ودورها في نبذ العنف" بمكتبة الطفل والشباب بقرية شرشابة بمحافظة الغربية، ضمن برنامج الهيئة المركزي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أشار خلالها سعيد أبوالنجا الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية رفض جميع الأديان السماوية للعنف والإرهاب، مؤكدًا ضرورة نشر الوعي الديني والتأكيد على مفاهيم المواطنة وقبول الآخر والتعايش السلمي، وعدم أخذ المعلومات والفتاوى عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، بل لا بد من التوجه الى مؤسسات الدولة المختصة لأخذ المعلومة الصحيحة منها لما تمتلكه تلك المؤسسات من كوادر علمية وشرعية موثوقة المصادر والتوجهات.



وشدد هاني الخولي، أستاذ اللغة العربية، على الدور المهم والمحوري للأسرة المصرية في تشكيل الوعي الثقافي وبناء الشخصية السوية لأبنائنا وغرس المفاهيم الصحيحة عن الدين دون مغالاة أو تشدد، وتابع: من أهم خطوات القضاء على العنف والتطرف هو السعي الجاد لاكتشاف مواهب الأطفال والشباب وتنميتها من خلال قصور الثقافة ومواقعها المنتشرة في أرجاء مصر، وفتح قنوات للاتصال مع الأبناء للحوار وإبداء الآراء ووجهات النظر حتى لا يكونوا فريسة سهلة لمنظمات سرية تحاول الايقاع بهم في براثن الجهل والتخلف.



وأشاد محمد هشام الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية بمجهودات الدولة المصرية والقوات المسلحة وجهاز الشرطة في فرض الأمن والاستقرار في سيناء، والتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات التنظيمات الإرهابية من نشر الفوضى في البلاد، وتابع: كل التحية والتقدير لمن ضحى من أجل حماية حدود مصر، والدفاع عن مقدرات شعبها للعظيم، الذي كان ولا يزال يقف وراء أبطاله من القوات المسلحة والشرطة في التصدي لمحاولات أهل الشر في ضرب الاستقرار المصري وتعطيل عجلة التنمية.