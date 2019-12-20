"تقديم الدعم لذوى الاحتياجات الخاصة" بثقافة البحر الأحمر

نظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير فرع ثقافة البحر الأحمر محاضرة بعنوان "تقديم الدعم لذوي الإحتياجات الخاصة" حاضرها محمد حسين وفرحان أحمد.



وقالوا إن مصادر الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة تشمل العائلة والأصدقاء وزملاء العمل والذين يقدمون أنواعًا مختلفة من الدعم منها الدعم العاطفي والاجتماعي مثل الحب والرعاية والثقة والدعم المعلوماتى مثل تقديم النصائح والدعم المادي ويتضمن تزويد ذوي الإعاقة بالخدمات والمساعدات، وأن تقديم هذا الدعم يُحسن من الحالة النفسية للأشخاص من ذوي الإعاقة.



كما نظم قصر ثقافة حلايب محاضرة عن العلاقة بين المخدرات والعنف والتطرف ألقاها الشيخ فراج احمد سنوسي فى مدرسة الفريق عبدالمنعم رياض الاعدادية الثانوية بحلايب، موضحًا أن أول أسباب هذه العلاقة هي الاضطرابات النفسية، فمدمنو المخدرات يكون المرض النفسى هو التشخيص الأساسى لمرضهم، مثل الأمراض العصبية كاضطرابات النوم والقلق والاكتئاب، ويعتقدون جهلًا أو بتوصيات وتوجهات من أصدقاء السوء ان المخدرات هي السبيل للخلاص مما هم فيه، فيجدون أنفسهم تحت وطأة المخدرات وفى حالة أقسى وأشد من ألم المرض النفسي ويلجأ المراهق إلى الإدمان لعدة أسباب، منها حب الاستطلاع ومسايرة جماعات السوء والمغامرة وكذلك التعبير عن التمرد على المجتمع.



احتفالًا باليوم العالمى للغة العربية نظم بيت ثقافة القصير ورشة حكى بعنوان "لغتنا الجميلة" وتم حكي قصة بعنوان"حكايات وأغانى على حروف الهجاء"، تحدثت القصة عن تعليم الأطفال حروف الهجاء بالأغاني لغرس اللغة العربية لدى الطفل وتفاعل الأطفال بالغناء والتصفيق، كما استضاف البيت مدرسة الشهيد سباق الابتدائية بالقصير وتم عمل يوم ترفيهي تضمن اكتشاف مواهب فى الغناء والشعر واستعراضات فنية للأطفال، وبمدرسة الفريق سعدالدين الشاذلى بمنطقة الخير بأبرق أقام بيت ثقافة أبرق محاضرة بعنوان "اللغة العربية لغة القرآن والشعر" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية حاضرها محمود حامد وتحدث عن الإعجاز فى اللغة العربية والجماليات فى اللغة.



أقام بيت ثقافة سفاجا ورشة حكي بحضانة دعاء الصباح تحت عنوان "العبد الصالح"، حيث تدعو هذه القصة الأطفال إلى عمل الخير وأن الجزاء يكون من جنس العمل وأن من سعة فضله سبحانه أنه يغفر الذنوب الكبيرة بعمل الخير اليسير وإن الله فضَّل الإحسان إلى كل مخلوق ذي حياة.