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عالم

عريقات: قرار "الجنائية الدولية" بشأن فلسطين خطوة إيجابية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:58 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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قال رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الطلب من الدائرة التمهيدية فيها إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة إيجابية ومشجعة تُقرِّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتُكِبَت فيها.

وأضاف "عريقات"، في بيان اليوم الجمعة، أن الخطوة من شأنها وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وصولا إلى إحقاق العدالة.

وأوضح أن هذه الخطوة "تأكيد لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، ورسالة أمل لأبناء شعب فلسطين بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريبًا".

وأعرب عن أمله بأن تنهي الدائرة التمهيدية مشاوراتها، من أجل إنهاء الدراسة الأولية، والتحرك فورًا بإجراء التحقيق، مشددًا على أن أي تأخير يكلف شعب فلسطين مزيدًا من الدماء والجرائم المرتكبة بحقه يوميًا.

وعن رد الفعل الإسرائيلية على هذه الخطوة وادعائها بعدم وجود اختصاص قضائي للمحكمة على أرض فلسطين، أشار عريقات إلى أن إسرائيل تضع قوانينها المُصمّمة من أجل شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم فوق القانون الدولي، وتتنافى بشكل كامل معه، خاصة أنه يؤكد حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها حتى حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وذكر أنه وفقًا لميثاق روما، فإن "انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية".

وأضاف "على المحكمة أن تتيقن من إصرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على المضي ببرنامجها الاستعماري، ومواصلة جرائمها بحق شعبنا وأرضنا دون حسيب أو رقيب"، مؤكدًا أن فلسطين ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب مع المحكمة، كما فعلت منذ انضمامها إلى ميثاق روما، وبدء الدراسة الأولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي في هولندا، قد قالت اليوم إنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضافت المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة ستفتح تحقيقًا كاملًا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

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