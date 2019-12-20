المصريين الأحرار في الإسكندرية يناقش "إرهاب المرأة"

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بدائرة باب شرق الإسكندرية، ندوة بعنوان "إرهاب المرأة" بمقر الأمانة بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وإشراف النائب طارق السيد أمين الحزب بالإسكندرية، ومايكل نبيل أمين التنظيم.



حاضر فى الندوة الشيخ أحمد رشاد أحد كبار شيوخ وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والمحامى محمد محروس متولي، ومنال يحيى فضيلى أستاذة علم النفس وسلوكيات وإخصائية تخاطب وفرط الحركة.



وتناولت الندوة الحديث عن بعض الازدواجية فى تطبيق القانون بين الرجل والمرأة.



من جانبه قال أحمد بياضى، أمين الحزب بدائرة باب شرقي، إن المحاضرين تحدثوا عن حقوق المرأة من الناحية الدينية والشرعية والقانونية والحالة النفسية والاجتماعية التى تواجهها المرأة فى المجتمع.



ووجه الشكر لأعضاء الأمانة على التنظيم والحضور من الشخصيات العامة منهم اللواء هاشم أبوالفضل واللواء إبراهيم هاشم، واللواء محمد حاتم.



وتأتى الندوة ضمن سلسلة الندوات التوعوية والتثقيف بجميع قطاعات الأمانة بالإسكندرية.