أمريكا تعلن رفع اسم السودان من لائحتها السوداء الخاصة بحرية المعتقد





يشار إلى أن هذه اللائحة مختلفة عن لائحة الدول الراعية للإرهاب، التي ترغب الحكومة السودانية في أن يتم سحب السودان منها، لإحياء الاستثمارات والاقتصاد.

شطبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، السودان من لائحتها السوداء الخاصة بـ"حرية المعتقد".يذكر أن الحكومة الانتقالية السودانية، وضعت خلال الفترة الماضية، قضية شطب السودان من قائمة "الداعمين للإرهاب" في مقدمة أولوياتها، وكان الموضوع في صلب زيارة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك لواشنطن الذي تحدث عن تقدم في هذا المجال.وتحدث رئيس الحكومة السودانية الانتقالية عبد الله حمدوك، في ختام زيارة تاريخية لواشنطن عن تقدم في اتجاه شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب.