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محافظات

فتاة فرشوط المُغتصبة: "مش هسيب حقي وأبويا باع شرفي بـ20 ألفا" (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:23 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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شهدت محافظة قنا، منذ ما يقرب من عام تقريبًا، جريمة اغتصاب، عندما ذهبت فتاة لم تكمل سن الرشد، إلى قسم شرطة فرشوط، لتبلغ عن اغتصابها على يد 3 ذئاب بشرية، قاموا باستدراجها وخطفها والتعدي عليها جنسيًا، وفض غشاء بكارتها، لتكون هي الأولى من نوعها التي تتحدى العادات والتقاليد، وتبلغ عن مغتصبيها، في محاولة منها للحصول على حقها القانوني.

تقول فرحة التي تبلغ من العمر 17 عاما في حديثها لـ"الدستور": "بعدما وقعت الجريمة، قررت عدم التنازل عن كل حقوقي، وحررت محضرا بالواقعة، وسط مزيد من الضغوطات والتهديدات التى يمارسها المتهمين وذويهم عليا وعلى أسرتي"، وتابعت: "منذ أيام قليلة كانت جلسة لمحاكمة المتهمين وأبويا باع شرفي، بعدما حاول التنازل عن القضية بمبلغ يصل لـ20 ألف جنيهًا".

وتضيف الفتاة المغتصبة: "أبويا ياريت ميعملش اللى عمله في الجلسة اللى فاتت، لأن أبويا حصل على المال مقابل بيع شرفي، لأنه أصلًا لا يتواجد معنا في المنزل منذ أكثر من 12 سنة تقريبًا، وهجر المنزل وهجر أمي".

وأفادت فرحة، إنها رفضت كل محاولات التصالح، أو الزواج من أحد المتهمين وأيضا جميع الأموال التي عُرضت عليها، قائلة: "مش هبيع شرفي بكنوز الدنيا ومفيش أغلى من اللي خدوه مني"، لافتة إلى أن إعدام المتهمين هو الحل الوحيد لتعيش حياة غير الحياة التي تعيشها الآن.

وأوضحت أنها تعيش حياة مأساوية منذ شهر أكتوبر لعام 2018 الماضي، تاريخ واقعة الاغتصاب، قائلة: "أنا كان نفسي أكمل تعليمي وأكون زي أي بنت وأساعد والدتي، إلا أن المتهمين لم يرحموني، وأصبحت أعيش في كابوس كل يوم بفتكر اللى حصلي ومش بقدر أخرج ولا أبص في عيون الناس".

وأفادت فرحة، أنه أثناء نظر القضية بمحكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، منذ أيام وبعد محاولات من والدها للتنازل عن القضية مقابل المال، رفضت الصلح ورفضت التنازل أمام رئيس المحكمة الذي رفض أقوال والدها ومحاولاته للتصالح في القضية التى قضت على حياتها وأحلامها.

فيما أكدت والدة الفتاة المغتصبة، لـ"الدستور"، أن أسرتها تتعرض لتهديدات يومية بشكل مباشر وغير مباشر من المتهمين الذين يحاولون إجبار ابنتها على التنازل عن القضية، قائلة: "هجرونا من بيتنا في فرشوط وجينا نعيش في نجع حمادي في منزل بالإيجار عشان مكناش هنقدر عليهم، وكنت أعمل عاملة نظافة بمدرسة وتم فصلي من شغلي بسبب مخاوف مدير المدرسة".

وتابعت والدة فرحة، أن شقيقها (خال الفتاة المغتصبة) تم الاعتداء عليه من قبل بلطجية، بالقرب من مسكنهما بشارع الساحل بنجع حمادي، فضلًا عن تلقي مكالمات هاتفية مستمرة، ورسائل تهديد بشأن التنازل عن القضية، إلا أنهم مستمرون في القضية للحصول على حق الفتاة التى انتهكت حرمتها.

وحاولت "الدستور" التواصل مع والد الفتاة المغتصبة، للرد على الاتهامات المنسوبة إليه بمحاولته التنازل عن حق نجلته، إلا أنه رفض الرد على أي اتصالات هاتفية.

وفي سياق متصل؛ قال إسماعيل سلاوي، محامي المجني عليها، إن محامي الخصم، قدّم توكيلات لرئيس المحكمة، لوالد المتهمة بتنازله عن القضية، إلا أن المجني عليها رفضت التوكيلات، وأصرت على أقوالها، ورفض القاضي التوكيلات، مشيرًا إلى أنها وكيلة نفسها في هذه القضية، في الوقت الذي طالب فيه محامي المتهمين، بمناقشة الطب الشرعي في القضية.

وكانت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أحمد إسماعيل عبد العزيز، ومحمود شوقي موافي، وأمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير، أجلت محاكمة المتهمين باغتصاب طالبة، بمركز فرشوط شمالي قنا، إلى جلسة 22 يناير لمناقشة الطب الشرعي.

تعود أحداث القضية إلى أكتوبر 2018، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فرشوط، برئاسة العقيد جمال سالمان، مأمور المركز، "علي. ك. أ"، 21 عامًا، وشقيقه "محمد"، 19 عامًا، و"مصطفى. ر. ع"، 22 عامًا، لاتهامهم بخطف واغتصاب "فرحة. ع. ر"، 17 عامًا، طالبة، في الزراعات وفي منزل المتهمين الأول والثاني.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي حملت رقم (7623) جنايات فرشوط، والمقيدة برقم (4232) كلي قنا، تهمة خطف الفتاة وهتك عرضها والشروع في قتلها.
فتاة فرشوط المُغتصبة: "مش هسيب حقي وأبويا باع شرفي بـ20 ألفا" (فيديو)
فتاة فرشوط المُغتصبة: "مش هسيب حقي وأبويا باع شرفي بـ20 ألفا" (فيديو)
فتاة فرشوط المُغتصبة: "مش هسيب حقي وأبويا باع شرفي بـ20 ألفا" (فيديو)
فتاة فرشوط المُغتصبة: "مش هسيب حقي وأبويا باع شرفي بـ20 ألفا" (فيديو)
فتاة فرشوط المُغتصبة: "مش هسيب حقي وأبويا باع شرفي بـ20 ألفا" (فيديو)
فتاة فرشوط المُغتصبة: "مش هسيب حقي وأبويا باع شرفي بـ20 ألفا" (فيديو)
فتاة فرشوط المُغتصبة: "مش هسيب حقي وأبويا باع شرفي بـ20 ألفا" (فيديو)
فتاة فرشوط المُغتصبة: "مش هسيب حقي وأبويا باع شرفي بـ20 ألفا" (فيديو)

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