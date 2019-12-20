رواد السوشيال ميديا يهاجمون جمال عيد بسبب أكاذيبه حول ريجيني

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي المحامي جمال عيد ووصفوه بالكاذب المروج للشائعات بهدف نشر الفوضى والإساءة لسمعة مصر دوليًا.



ووجه المهاجمون رسالة قالوا فيها: "كعادتك في الترويج للأكاذيب، تدعي عدم وجود صلة للعناصر الجنائية التي لقت مصرعها بواقعة الإيطالي ريجيني من أدراك بذلك؟ هل توجد لديك معلومات موثقة أم هي أكاذيب مختلقة كعادتك في نشر الكذب".



وتابعوا: "اترك الكذب والإدعاء والاستظراف والإساءة لبلدك وشارك في تحويل مصر إلى جنة".



وأضافوا: "لولا أنت وأمثالك ومن تتحالفون معهم من جماعة الإخوان الإرهابية لكانت مصر في أفضل حال في ظل الجهود المضنية التي تقوم بها الدولة حتي تصبح مصر في المرتبة التي تستحقها".



واختتموا: "هناك شخصيات تفكر كيف تصبح مصر جنة، وهناك أشخاص مثلك تفكر كيف تهدم مصر".