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حوادث

تفاصيل العثور على جثة تاجر مخدرات مطعونا في سيارته على الصحراوي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:32 م
جريدة الدستور
ندى حمدى
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كشفت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، التفاصيل الكاملة في واقعة مقتل سائق داخل سيارته على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مستشفى وادي النطرون يفيد بوصول سائق متوفي بعدة طعنات من داخل سيارته بالكيلو ٧٩ طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث للكشف عن ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص عثر على سيارة سوزوكي فان بها آثار دماء وبتفتيشها عثر على ١٠ أقراص ترامادول.

وتمكن فريق البحث من التوصل إلى شاهد رؤية عامل بمحطة وقود بالقرب من مكان الواقعة قرر أنه شاهد سيارة نقل تهرب من المكان والمجنى عليه يستغيث.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه من العامرية بمحافظة الإسكندرية، ويتاجر في المواد المخدرة، ووراء الواقعة شقيقان تجار دواجن وصديقهما سائق.

كما تبين من التحريات أن المتهمين اتفقوا على استدراج المجني عليه لشراء أقراص مخدرة على أن يقوموا بسرقته، وفي وقت الجريمة استقل أحد الأشقاء والصديق صحبة المجني عليه وقاموا بخنقه بواسطة شال وطعنه، واستولوا على الأقراص المخدرة وفروا هاربين بسيارة كان يقودها الشقيق الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والسيارة المستخدمة وأقراص مخدرة ومبلغ مالي حصيلة بيع باقي المضبوطات.

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