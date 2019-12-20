مستقبل وطن: منتدى شباب العالم أثبت أن مصر بلد الأمن والأمان

أشاد المحاسب ايهاب شكرى أمين حزب مستقبل وطن في العياط، بالدور الذي تلعبه مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة رئاسة الاتحاد الإفريقى فى استقرار حالة السلم والأمن وخطوة إعلان إقامة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة سنوي، ويليه منتدى شباب العالم الذى أقيم بمدينة السلام شرم الشيخ.



وأكد شكرى أن انطلاق منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، كان بمثابة منصة أخرى وفرصة لإقامة حوار بين شباب مصر وشباب العالم، وأصبح ملتقى سنوي للثقافات المختلفة حول العالم، لافتا إلى أن المنتدى يثبت أن مصر بلد الأمن والأمان بإقامة هذا الحدث العالمي.



وأضاف أن هذا الحدث يخلق جيلا جديدا من الشباب القادر على القيادة والحوار، من خلال منحهم الحرية لطرح تصوراتهم وقناعاتهم فى وجود نخبة من القادة السياسين والمفكرين وأصحاب الرأى المستنير، من منطلق الإيمان بدور الشباب وتعظيم الاستفادة بطاقاتهم وإمكانياتهم.