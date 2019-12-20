دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

حذرت دراسة لجامعة أكسفورد من أن التعرض للسمنة في منتصف العمر يزيد من خطر الإصابة بالخرف بأكثر من الخُمس.



ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن الجامعة العريقة أنه مع ذلك فإن عدم النشاط وتناول نظام غذائي غير صحي لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة احتمال الإصابة بالمرض.



وحلل باحثو الجامعة النظام الغذائي ومؤشر كتلة الجسم ومستويات التمرينات عند أكثر من مليون امرأة.



وكان متوسط ​​أعمارهن 56 عاما، ولم يكن لديهن الخرف في بداية الدراسة، وتم تعقبهن لمدة 18 عاما. وبعد 15 عاما، تم تشخيص 18695 منهن مصابات بالخرف.



وكانت النساء اللاتي يعانين السمنة المفرطة في البداية أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض بنسبة 21% عن أولئك اللاتي لديهن مؤشر كتلة الجسم السليم. وتم ربط قلة السعرات الحرارية وعدم النشاط إلى ارتفاع خطر الإصابة بالخرف خلال السنوات العشر الأولى من الدراسة، ولكن هذه الارتباطات قلت إلى حد كبير، وبعد 15 عاما، لم يكن أي منها مرتبطا بشدة بمخاطر الخرف.



وأشارت بعض الدراسات السابقة إلى أن اتباع نظام غذائي سيئ أو عدم ممارسة الرياضة قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالخرف، ومع ذلك، توصلت الدراسة الأخيرة إلى أن هذه العوامل لا ترتبط بالمخاطر الطويلة الأجل للخرف.



ونظرت الدراسة إلى النساء فقط، وبالتالي فإن النتائج قد لا تكون هي نفسها بالنسبة للرجال، وتؤكد هذه الدراسة الجديدة أن السمنة عامل خطر قوي للخرف وتؤكد أهمية العمل لمعالجة السمنة.