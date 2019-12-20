26 ديسمبر.. انطلاق فعاليات مهرجان مساحة للفن المستقل

ينطلق مهرجان "مساحة للفن المستقل" في عامه الثاني على التوالي من تحرير لاونج جوته، يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، ويختتم فعاليات اليوم بتكريم المراكز الثقافية المستقلة.



منذ عام 2011 يطمح تحرير لاونج جوتة إلى عرض أعماله المفعمة بالحيوية مع الفنانين الطموحين من "المؤلفين، الكتاب، صانعي الأفلام الوثائقية، رسامي الكاريكاتير" وكانت نتاج أعوام من العمل في محور التعبير، التي كانت نتاج ورش عمل حول صناعة الأفلام الوثائقية وميثاق لصناعة الأفلام القصيرة للمبتدئين، وحاضنة نهاد صليحة للمسرح المستقل المعني بقضايا المرأة.



يضم المهرجان عروض مسرحية نتاج حاضنة نهاد صليحة للمسرح المستقل، التي استمرت على مدار 3 أشهر للمساعدة في تطوير ودعم العروض وهم عرض مونودراما "امرأة وحيدة" الإسكندرية، وعرض "المطبخ" القاهرة، وعرض "الخروج عن النص" القاهرة، وعرض "على قفا راجل" الإسكندرية، وعرض "الحكاية مابتنتهيش" المنيا، وعرض "المصنع" أسيوط، ومسرح تفاعلي "شاب شاب" القاهرة.