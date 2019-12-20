تفاصيل اجتماع مجلس إدارة السويس لمهات السلامة المهنية

عقد مجلس إدارة شركة السويس لمهمات السلامة المهنية "SSO" اجتماعًا بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول، وعدد من قيادات البترول ورؤساء الشركات، لمناقشة نتائج أعمال الشركة فى الربع الأخير من العام الذي حققت فيه الشركة طفرة هائلة حيث وصل حجم تعاقداتها إلى حوالى 140 مليون جنيه وإيرادات حوالى ١١٦ مليون جنيه وحوالي ١٤،٥ مليون جنيه صافي ربح في ٣٠١١٢٠١٩ وهي تمثل ١٠ أضعاف إيرادات وتعاقدات الشركة فى 2015.



وأشاد المهندس محمد صادق رئيس الشركة في بداية الإجتماع بالدعم المستمر من وزارة البترول للشركة خلال فترة توليه، واستعرض أهم الإنجازات والتطورات التي حدثت في الشركة خلال آخر 4 سنوات، وتم سداد كافة القروض ومستحقات الضرائب وجزء كبير من مستحقات التأمينات الاجتماعية، وتم إعادة الهيكلة الإدارية بالكامل بالإضافة إلى تعديل ورفع كفاءة وجودة منتجات الشركة والتأكد من مطابقاتها للمواصفات القياسية، واستحداث تصميمات جديدة لتكون بالشكل اللائق للعاملين بالقطاع.



وفي نهاية الاجتماع طالب الوزير بالحفاظ على ما تحقق واستمرار العمل الجاد لتحقيق نتائج الأعمال المرجوة.