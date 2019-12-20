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عالم

اليمن: زارعو الألغام من الحوثيين يحاكمون بتهمة الإرهاب

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:22 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أنه سيتم إحالة زارعي الألغام والعبوات الناسفة من ميليشيات الحوثي الانقلابية، للجهات المختصة بتهمة الإرهاب.
وأكدت القوات المشتركة في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، أن عناصر تتبع ميليشيا الحوثي، تتسلل إلى طرق عامة يرتادها يوميًا، مئات المدنيين بمناطق في الساحل الغربي، وتقوم بمحاولات زرع ألغام وعبوات ناسفة، حيث ضبطت القوات المشتركة زارع عبوات ناسفة تابعًا لميليشيات الحوثي، فيما انفجرت عبوة زرعها متسلل حوثي في التحيتا.

وأفاد البيان بأنه تم ضبط عنصر حوثي يقوم بزراعة عبوة ناسفة، على الطريق العام في الساحل، يمر خلالها آلاف المدنيين جلهم نساء وأطفال.

في السياق نفسه، أكد مسؤول محلي بمحافظة الحديدة، أن المحافظة تواجه تدميرا ممنهجا للأرض والإنسان، والتدخل الأممي لإيقاف معركة التحرير وفرض اتفاق ستوكهولم، لم يخفف من معاناة أبناء الحديدة كما كان متوقعًا بل ضاعف منها.

وأوضح أن الحديدة أصبحت "مزرعة من الألغام"، لافتا إلى أنه في الأسبوع الماضي نزع مركز مسام ستة آلاف لغم، فيما لا يزال الساحل مليئا بآلاف الألغام التي زرعتها الميليشيا في كل مكان، حتى في المنازل والمزارع والطرقات، ولن تتعافى منها الحديدة لعشرات السنين القادمة".

وحصدت العبوات الناسفة والألغام التي تزرعها ميليشيا الحوثي، آلاف الضحايا من الرعاة والمزارعين والمارة، بالإضافة إلى أضرار كبيرة لحقت بالماشية والسيارات والشاحنات.

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