مصدر أمنى ينفى تعرض إسراء عبدالفتاح لأى وعكة صحية

نفى مصدر أمني تعرض المتهمة إسراء عبدالفتاح لأي وعكة صحية أو حجزها بمستشفى السجن.



وكانت قنوات إخوانية وصفحات على مواقع التواصل قد أشاعوا كذبًا أن صحتها تدهورت وتم نقلها إلى مستشفى النساء في سجن القناطر.



كما زعموا كذبًا أن المتهمة بدأت إضرابًا عن الطعام والشراب منذ 8 ديسمبر الجاري احتجاجًا على عدم استجابة النيابة لطلباتها.



وسبق وأن قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس إسراء عبدالفتاح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في القضية رقم 488 لسنة 2019، والمُتهمة فيها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.